Smartfon ASUS Zenfone 7 pojawił się w bazie Geekbench

Chyba każdy zgodzi się ze mną, że ASUS Zenfone 6 to jeden z najciekawszych flagowców 2019 roku. Choć pod niektórymi względami odstawał od konkurentów, bo posiadał ekran IPS i nie gwarantował wodoszczelności, to dzięki ciekawej konstrukcji, szybkiemu działaniu, ogromnej baterii czy względnie atrakcyjnej cenie zapisał się w historii jako jeden z najfajniejszych smartfonów od ASUS-a. Od debiutu tego modelu minęło już sporo czasu i nadchodzi powoli moment, w którym powinniśmy poznać jego następcę. Ten na szczęście powinien być już blisko - w bazie programu Geekbench pojawiła się wzmianka o nowym modelu od tajwańskiego producenta, który najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne jako Zenfone 7.

ASUS Zenfone 7 ma dostać aż 16 GB RAM - jeszcze żaden smartfon tego producenta nie posiadał tyle pamięci operacyjnej. Premiera tego flagowca oraz modelu ROG Phone 3, powinna odbyć się już w przyszłym miesiącu.

Dokładna specyfikacja modelu niestety nie jest jeszcze znana, ale możemy być pewni, że na pokładzie znajdzie się topowy układ Qualcomm Snapdragon 865 z obsługą 5G. Z poniższego wpisu naszą uwagę zwraca również aż 16 GB pamięci RAM. Jeszcze żaden smartfon ASUS-a nie posiadał tyle pamięci operacyjnej. W pierwszej chwili można pomyśleć, że chodzi tu o nowego ROG Phone'a, ale wątpliwości rozwiewa nazwa smartfona (“asus ZF”), która jasno wskazuje na to, że mamy do czynienia z nowym Zenfonem.

Premiera ASUS-a Zenfone 7, jak również innego flagowca, ROG Phone 3, powinna odbyć się już w przyszłym miesiącu - wskazują na to ostatnie plotki z Tajwanu. Jesteśmy bardzo ciekawi, co dokładnie zaoferuje zwłaszcza ten pierwszy model. Co ciekawe, jak dotąd w sieci nie pojawiły się jeszcze żadne rendery czy przecieki na temat wyglądu smartfona. Mamy jednak nadzieję, że producent nie pójdzie ślepo za innymi i nie zastosuje tu notcha czy otworu w ekranie na aparat do selfie. Liczymy na to, że i tym razem flagowy Zenfone wyróżni się na tle konkurencji.

