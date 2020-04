Samsung szykuje smartfon z wysuwanym aparatem. Mamy grafiki

W sieci pojawiły się doniesienia o nowym smartfonie Samsunga. Co istotne, możemy zapoznać się również z grafikami w postaci renderów, które zdradzają wygląd smartfona oraz kilka istotnych elementów jego dotyczących. Wszystko wskazuje na to, że opisywany Samsung, którego nazwa jest obecnie tajemnicą, będzie reprezentantem średniej półki cenowej. Możemy spodziewać się również, że najprawdopodobniej, sprzęt zostanie umieszczony w portfolio jako element serii Galaxy A. Natomiast na grafikach możemy zaobserwować kilka charakterystycznych zmian względem aktualnych przedstawicieli linii A, z których najbardziej zaskakuje obecność wysuwanego aparatu do selfie.

Średniopółkowa seria Galaxy A od Samsunga niebawem wzbogaci się o kolejny model. Producent zastosuje w nim wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala, czytnik linii papilarnych na pleckach oraz aparat wysuwany z obudowy.



Samsung Galaxy S20

Rozwiązań mających ukryć wcięcie ekranowe na aparat mamy co najmniej kilka. Klasyczny szeroki notch, łezka, dziura, a nawet obracany aparat tylny. Niektórzy producenci pokusili się natomiast o coś bardziej innowacyjnego. Mam tu na myśli mechanizm pozwalający wysuwać przednią kamerę z górnej części obudowy. Rozwiązanie takie świetnie sprawdza się w Xiaomi Mi Mix 3, choć nie wiadomo jeszcze, jak zachowa się ono w kilkuletnim użytkowaniu. W końcu ruchomy element może ulec zużyciu oraz ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym. Tak czy inaczej, podobną konstrukcję zamierza wykorzystać Samsung w nadchodzącym średniaku.

Bryła nowego Samsunga będzie lekko zaoblona na tylnym panelu, jednakże przód to typowe dla średniaków zagospodarowanie przestrzeni. Prawie, gdyż zabraknie tutaj wcięcia ekranowego na aparat do selfie. Ten będzie wysuwał się z górnej części konstrukcji. Biorąc pod uwagę tego typu zabieg, szerokie ramki okalające wyświetlacz mogą budzić zdziwienie. Niepotrzebnie, gdyż jest to najpewniej spowodowane chęcią uzyskania oszczędności. Obok poczwórnego aparatu głównego ułożonego w formie pionowej znajdziemy tu czytnik linii papilarnych, który również pojawia się w średniakach coraz rzadziej. Choć oficjalna specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, źródło przecieku @OnLeaks twierdzi, że urządzenie zostanie wyposażone w USB-C, 6,5-calowy ekran i obudowę o wymiarach 183,5 x 77 x 9,2 mm.

Źródło: Pigtou, OnLeks