Samsung może zrezygnować z serii smartfonów Galaxy S z dopiskiem Fan Edition

Któżby nie chciał mieć flagowca? Idę o zakład, że jeśli byłyby tańsze, posiadałaby ich większość z nas (pomijając osoby, które nie przepadają za sporymi smartfonami, którymi flagowce często są). Nic więc dziwnego, że gdy Samsung wypuścił w świat model Galaxy S20 FE, któremu niewiele brakowało do flagowca, rzuciło się nań mnóstwo konsumentów. Kolejna generacja z dopiskiem 'Fan Edition' (S21) była już może mniej rozchwytywana, ale wciąż cieszyła się popularnością. Dlaczego więc Koreańczycy mieliby zrezygnować z serii?

Źródła donoszą, że Samsung po dwóch generacjach smartfonów z dopiskiem SE, może zrezygnować z kontynuacji tej linii urządzeń.

Samsung Galaxy S20 FE oraz Galaxy S21 FE

Jak donosi serwis SamMobile, Samsung może całkowicie zrezygnować z kontynuowania linii FE. Jak zauważa, niedobór układów scalonych uderzył w firmy technologiczne w ostatnich latach tak mocno, że nawet powstanie modelu Galaxy S21 FE wisiało na włosku (być może dlatego też S21 FE jest tak zbliżone technicznie do modelu S20 FE). Temat anulowania serii FE nie polega zamyka się jednak wyłącznie na domysłach. Jak zauważa bowiem wspomniany portal, jeśli smartfon S22 FE miałby się pojawić, z pewnością otrzymałby już wewnętrzny numer produkcyjny.

Samsung Galaxy S20 FE

Istnieje szansa, że Samsung wraz ze skasowaniem serii FE, chce przyoszczędzić na podzespołach, dostarczając ich po prostu do innych modeli (głównie flagowców, w tym składanych). Ja jednak pozwolę sobie na wysunięcie nieco innej teorii. Nieco bardziej spiskowej. Wydaje mi sie mianowicie, że Koreańczycy wraz z serią FE dostarczyli na rynek po prostu produkt zbyt dobry (w stosunku jakości do ceny). A jak wiadomo - jak coś jest dobre i stosunkowo tanie, to nieprędko będzie miało konkurencję, nawet w obrębie tej samej marki. A co za tym idzie - klient nieprędko zdecyduje się na zakup nowej konstrukcji, przez co producent po prostu traci.

Źródło: Sammobile