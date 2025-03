Samsung Galaxy Z Flip7 otrzyma większą baterię niż poprzednik. Niestety, na więcej nowości raczej nie ma co liczyć

Stagnacja w smartfonowej ofercie Samsunga jest aż nad wyraz widoczna. Każda kolejna generacja urządzeń Galaxy prezentuje się bardzo podobnie do poprzedniej, dlatego osoby wyposażone nawet w kilkuletni model tego producenta nadal nie mają wielkich powodów, by rzucać się do sklepu po nowy wariant. Wydaje się, że znaczącej rewolucji nie znajdziemy również w nadchodzącej serii "składaków", a już szczególnie w kompaktowym modelu Flip7.

O ile w przypadku Samsunga Galaxy Z Fold7 podobno mamy liczyć na cieńszą obudowę, większe ekrany czy 200-megapikselowy aparat główny, tak póki co odnotowano tylko jeden powód, dla którego warto zainteresować się modelem Galaxy Z Flip7. Jak donosi holenderski serwis GalaxyClub, na pokładzie tego urządzenia ma się znaleźć zestaw baterii o pojemności 2985 mAh (EB-BF767ABY) oraz 1189 mAh (EB-BF766ABY), co powinno przełożyć się na sumaryczną wartość 4174 mAh. Można podejrzewać, że producent zaokrągli ją do 4300 mAh i właśnie taką liczbę ujrzymy w tabelkach ze specyfikacją smartfona. Wydaje się zatem, że można będzie liczyć na znacznie lepszy czas pracy na jednym ładowaniu.

I’m not sure what happened, but my sources say that the Exynos 2500 Prototype no longer showing up in Samsung’s Prototypes Tests of the Z Flip 7. ☹️ https://t.co/gsiWye3r6L pic.twitter.com/ewcz6xZe16