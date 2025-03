Samsung Galaxy Tab S9 FE i S9 FE+ na horyzoncie. Producent potwierdził prace nad tabletami o flagowym zacięciu

Nieco ponad tydzień temu, wraz ze smartfonami Samsung Galaxy Z Flip5 i Z Fold5 zadebiutowały także flagowe tablety koreańskiego producenta. Mowa oczywiście o modelach Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra. Te są klasycznie horrendalnie drogie, dlatego też wielu z Was powinna zainteresować informacja o zmierzającym do nas modelu Galaxy Tab S9 FE oraz S9 FE+. Jak na dopisek FE przystało, będą one tańsze, a przy tym niekoniecznie dużo mniej wydajne.

To już niemal oficjalne - na francuskojęzycznej stronie Samsunga pojawiła się wzmianka o tabletach Samsung Galaxy Tab S9 FE i S9 FE+. Wydaje się, że powinny zadebiutować już za kilka tygodni.

Na oficjalnej, francuskojęzycznej witrynie internetowej Samsunga, a dokładniej na podstronie dedykowanej asystentowi Bixby znajduje się lista urządzeń, na których ów asystent działa. Jak można się domyślać, dostrzeżono na niej urządzenia takie jak Samsung Galaxy Tab S9 FE oraz S9 FE+. Można więc przyjąć w zasadzie za pewnik, że sprzęt pojawi się na rynku prędzej niż później i obecnie należy już tylko poczekać na oficjalną zapowiedź wraz ze specyfikacją i cenami. O ile tablet taki jak Samsung Galaxy Tab S8 FE nie powstał, to S7 FE już tak i na tej podstawie można wróżyć, w jakiej cenie i z jakimi podzespołami zadebiutuje "dziewiątka" w wersji Fan Edition.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHp — Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023

Zacznijmy może od tego, że model S7 FE był od modelu S7 o około 50 euro tańszy, wyposażony w średniopółkowy procesor, dwa głośniki stereo w miejscu czterech oraz w aparaty o niższej rozdzielczości. Poza tym nie zabrakło obsługi rysika i aluminiowej obudowy, a nawet większego akumulatora (ze względu na nieco większy ekran). Wróżyć jednak zanadto nie trzeba, bowiem odnośnie nadchodzących modeli pojawiły się już pewne przecieki. I tak model S9 FE ma oferować 10,9-calowy ekran, zaś S9 FE+ 12,4-calowy, a więc analogicznie jak w przypadku Galaxy Taba S9 i S9+. Wydaje się też, że sercem tabletów ma zostać układ Exynos 1380, znany ze smartfona Samsung Galaxy A54. Wszystko powinno stać się jasne za nie więcej niż kilka tygodni.

Źródło: TechRadar