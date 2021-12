Samsung Galaxy S22 - cała rodzina smartfonów pozuje na pierwszych zdjęciach w dwóch wersjach kolorystycznych

Trzeba przyznać, że przyszłoroczne smartfony Samsunga zapowiadają się trochę mało ekscytująco. Wiemy już, że średniobudżetowe modele z serii Galaxy A zachowają tegoroczny design, podobnie zresztą jak flagowce z linii Galaxy S22. Czy to oznacza, że jedyne zmiany poprzedników będą ograniczać się do nowych procesorów czy obiektywów aparatu? Na szczęście niekoniecznie. Nowe światło na całą sprawę rzucają najnowsze zdjęcia wszystkich trzech flagowych urządzeń na 2022 rok. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra/Note zostały właśnie uwiecznione w dwóch różnych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu jesteśmy już w stanie wyłapać niemal wszystkie różnice.

Modele S22 i S22+ prezentują się bardzo podobnie do poprzedników, jednak pod dwoma względami wypadają on nich gorzej. Po pierwsze, obiektywy aparatów znajdują się ponad poziomem wysepki. Po drugie, smartfony zdają się rysować i palcować od samego patrzenia...

Osoby które śledziły dotychczasowe newsy w sprawie przyszłorocznych "Galaktyk" z pewnością nie będą zaskoczone. Modele S22 i S22+ prezentują się bardzo podobnie do poprzedników, jednak pod dwoma względami wypadają on nich gorzej. Po pierwsze, mimo wyraźnych wysepek od razu widać, że obiektywy aparatów znajdują się ponad jej poziomem. Po drugie, smartfony zdają się rysować i palcować od samego patrzenia - wszystko przez zastosowanie błyszczących plecków (seria Galaxy S21 miała matowe wykończenie), które w dodatku wykonane są z tworzywa sztucznego. Wygląda na to, że jedynie Galaxy S22 Ultra/Note będzie dostępny w matowym wariancie.

Powiewu świeżości należy więc upatrywać w specyfikacji smartfonów. Ciekawie zapowiada się podstawowy model S22, który ma dysponować m.in. kompaktowym 6,06-calowym ekranem AMOLED Full HD+ 120 Hz, procesorem Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1 oraz baterią 3700 mAh. Wygląda na to, że Galaxy S22+ zaoferuje jedynie większy 6,5-calowy ekran z ogniwem 4500 mAh. Topowy S22 Ultra/Note (dopisek nie jest jeszcze znany) oprócz rysika S Pen ma mieć 6,8-calowy wyświetlacz LTPO, akumulator 5000 mAh oraz zestaw aż pięciu obiektywów na pleckach. Na prezentację tych modeli przyjdzie nam jednak poczekać jeszcze kilka tygodni. Nieco wcześniej Samsung na zaprezentować długo wyczekiwanego Galaxy S21 FE.

Źródło: @heyitsyogesh