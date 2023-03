Samsung Galaxy M54 - co, oprócz baterii 6000 mAh, może zaoferować mocniejszy brat smartfona Samsung Galaxy A54?

W zeszłym tygodniu obyła się premiera dwóch smartfonów ze średniej półki: Samsung Galaxy A54 oraz Galaxy A34. Oba telefony prezentują naprawdę wysoki poziom wykonania, a mimo to koreański producent postanowił nas zaskoczyć, tak szybko wprowadzając w ten segment jeszcze jeden model. Dziś Samsung oficjalnie ogłosił premierę Galaxy M54 na Bliskim Wschodzie. Zdaje się, że nowy model jest mocniejszym wariantem Galaxy A54 i powinien niebawem zawitać do Europy.

Samsung prezentuje Galaxy M54 na Bliskim Wschodzie. Ma on otrzymać 108 MP aparat główny i dużą baterię 6000 mAh. Premiera w Europie jest już tylko kwestią czasu, jednak jeszcze nie wiemy kiedy może to nastąpić.

Samsung Galaxy M54 jest wyposażony 6,7-calowy ekran dotykowy Super AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 px i odświeżaniu równym 120 Hz, który został zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 5. Obudowa telefonu została wykonana z dobrej jakości plastiku, którego dostępne kolory to tradycyjny ciemnoniebieski oraz srebrny z efektem kolorowego gradientu. Na pokładzie telefonu odnajdziemy chipset Exynos 1380 wraz z 8 GB pamięci RAM. Smartfon został wypuszczony w dwóch wariantach w zależności od pamięci masowej: 128 GB oraz 256 GB.

Samsung Galaxy M54 Samsung Galaxy A54 Ekran 6,7-calowy, AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,4-calowy, AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz Procesor Exynos 1380 Exynos 1380 RAM 8 GB 6 GB lub 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 lub 256 GB 128 lub 256 GB Aparaty tylnie 108 MP OIS + 8 MP + 2 MP 50 MP OIS + 12 MP + 5 MP Kamera przednia 32 MP 32 MP System Android 13 One UI 5.1 Android 13 One UI 5.1 Bateria 6000 mAh 5000 mAh Szybkość ładowania przewodowego 25 W 25 W

Główna jednostka urządzenia to aparat o matrycy 108 MP wsparty optyczną stabilizacją obrazu OIS. Drugi obiektyw szerokokątny otrzymał matrycę 8 MP, a trzeci służący do makrofotografii jedynie jednostkę 2 MP. Natomiast kamera do selfie została wyposażona w sensor 32 MP. Warto zauważyć, że telefon dostanie baterię wielkości 6000 mAh z przewodowym szybkim ładowaniem o mocy 25 W. Całość działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Samsung One UI 5.1 i zapowiada się bardzo dobrze. W porównaniu do Galaxy A54, Galaxy M54 oferuje względnie lepszy aparat główny, większą o 20% baterię oraz większy ekran o 0,3 cala. Pojawienie się modelu w Europie jest już tylko kwestią czasu, jednak jeszcze nie wiemy kiedy możemy się spodziewać potencjalnej premiery i w jakich cenach ten smartfon pojawi się na polskim rynku.

Źródło: GSMArena