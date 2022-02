Samsung Galaxy A23 4G i A23 5G - wiemy już niemal wszystko o nadchodzących smartfonach z niższej półki

W sieci pojawiło się już mnóstwo przecieków dotyczących tegorocznych smartfonów Samsunga z linii Galaxy A. Na naszych łamach mogliście już przeczytać co nieco o modelach A73, A53 czy A33, jednak oczywiste jest, że producent ma w planach także wiele innych urządzeń. Dziś na światło dzienne wychodzą informacje o Galaxy A23 w dwóch wersjach: 4G i 5G. Jak się okazuje, modele te nie będą różnić się jedynie procesorem - po spojrzeniu do specyfikacji okazuje się, że istnieją zauważalne różnice między nimi, jednak koniec końców oba zapowiadają się bardzo dobrze i powinny usatysfakcjonować klientów którzy po nie sięgną. Przejdźmy w końcu do rzeczy. Co już wiemy na ich temat?

Oba smartfony Galaxy A23 powinny zostać zaprezentowane pod koniec marca. Na papierze prezentują się całkiem dobrze jak na tak nisko pozycjonowane modele, jednak z werdyktem warto wstrzymać się do ogłoszenia oficjalnych cen.

Zacznijmy od bardziej przyszłościowego modelu obsługującego sieć 5G. Otrzyma on 6,55-calowy ekran (prawdopodobnie IPS) o nieznanej rozdzielczości, procesor MediaTek Dimensity 700, 4 lub 6 GB RAM i 64 / 128 GB pamięci wewnętrznej (będzie też slot na kartę microSD). Dobre wrażenie robi aparat główny składający się z obiektywów 50 MP (z OIS) + 5 MP (szerokokątny) + 2 MP (makro) + 2 MP (głębia). Do selfie i wideorozmów ma posłużyć przednia kamerka 8 MP umieszczona w klasycznej "łezce". Resztę specyfikacji uzupełnia czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, NFC, złącze USB-C, mini-jack czy pojemna bateria 5000 mAh wspierająca ładowanie 18 W. Całością powinien zarządzać system Android 12 z OneUI 4.1.

Samsung Galaxy A23 4G będzie nieco inny. Najważniejsza różnica to procesor Qualcomm Snapdragon 680. Co ciekawe, model ten powinien otrzymać także nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,4 cala, przez co konstrukcja powinna być bardziej poręczna, jednak wizualnie różnic nie powinniśmy się spodziewać - oczekujemy designu znanego z innych średniaków Samsunga. Oba smartfony A23 powinny zostać zaprezentowane pod koniec marca. Trzeba przyznać, że na papierze prezentują się całkiem dobrze jak na tak nisko pozycjonowane modele, jednak z werdyktem warto wstrzymać się do ogłoszenia oficjalnych cen.

Źródło: OnLeaks, CollegeDunia