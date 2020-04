Saints Row: The Third Remaster - oficjalna zapowiedź z trailerem

Pierwsze przecieki na temat remastera gry Saints Row: The Third pojawiły się z początkiem marca tego roku, gdy na stronach sklepu GameFly przez kilkanaście minut widniały oferty pudełkowych wydań tegoż tytułu na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Prócz wieści o samym tytule, pojawiła się też pierwsza hipotetyczna data premiery, wyznaczona wówczas na 7 maja 2020. Dziś wiemy już na pewno, że produkcja faktycznie powstaje, co więcej - będzie dostępna również na PC (co było do przewidzenia), choć najnowsze wieści mówią o nieco innej dacie premiery. Tytuł ma się bowiem pojawić dokładnie 22 maja. W skład remastera będzie wchodzić ponad 30 dodatków DLC, a także 3 duże rozszerzenia fabularne.

Studio Deep Silver zapowiedziało właśnie remaster gry Saints Row: The Third. Jakie szykują się zmiany i kiedy spodziewać się premiery tytułu? Znamy już wszystkie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Trzecia odsłona prześmiewczej gry typu sandbox pt. Saints Row była bezsprzecznie najbardziej udaną. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się ją odświeżyć. Być może decyzja taka zapadła również po niekoniecznie udanym Saints Row IV. Wydawca nadchodzącego remastera (Deep Silver) ogłosił datę premiery gry, a wraz z zapowiedzią umieścił w sieci pierwszy trailer, na którym możemy zobaczyć jakich zmian (głównie graficznych) doczekał się hit z 2011 roku. Cóż - gra już niemal dekadę temu nie grzeszyła urodą, a jak widać na materiale wideo, "tradycja" owa będzie kontynuowana. Można się w pewnym sensie pocieszać tym, że w Saints Row nie chodzi jednak głównie o walory wizualne, a o dobrą, dziką zabawę.

Oryginalna gra sprzedała się w liczbie ponad 5,5 miliona kopii co bezsprzecznie świadczy o jej popularności. Do remastera z sentymentu powinno wrócić sporo graczy, choć biorąc pod uwagę jego zawartość (wspomniane rozszerzenia), gra mogę przyciągnąć także te osoby, które tytułu nigdy dotąd nie ograły, a były nim zainteresowane. Tylko czy do nowych modeli postaci, odświeżonego systemu pogodowego i zabawy sieciowej wraz ze znajomymi nie zniechęci cena gry, ustalona na 169 złotych (czasowa wyłączność na Epic Store)? Tę decyzję pozostawiam Wam, a w między czasie możecie urządzić sobie mały "powrót do przeszłości" czytając naszą recenzję - Saints Row: The Third - Grand Theft Auto na wesoło.

Źródło: Venturebeat