Wydawca gier indie mówi, dlaczego Google Stadia ma tak mało gier

Od uruchomienia platformy Google Stadia minęło niewiele ponad trzy miesiące, ta jednak zamiast podbijać świat gier wideo (jak ujęło to Google), nie może nawet dostatecznie sprawnie wystartować. Od początku notowano wiele problemów z usługą, począwszy od gier, które miały być (a nie były) przesyłane strumieniowo w 4K, aż po użytkowników zgłaszających przegrzewanie się urządzeń Chromecast, własnie z powodu Google Stadia. Są to poważne problemy, ale zdecydowanie największym jest... brak gier. Według słów jednego z twórców gier indie powodem, dla którego na Stadii jest tak mało gier, jest to, że Google nie oferuje programistom wystarczającej ilości pieniędzy.

Chociaż Google Stadia zostało uruchomione w listopadzie, wciąż oferuje tylko marne 28 gier. Marna jest jednak raczej ilość niż jakość, bo ​​w bibliotece odnajdziemy kilka hitów. W przyszłości mają znaleźć się w niej także produkcje takie jak Cyberpunk 2077 i Baldur's Gate 3. Przed końcem 2020 roku na Stadii generalnie pojawi się aż 120 dodatkowych gier. Jednak spośród 28 tytułów dostępnych obecnie na Stadii tylko cztery z nich to gry niezależne. Mając na uwadze, jak dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnimi czasy gry indie (gdy alternatywą są niedorobione tytuły AAA), wielu graczy zastanawia się, co jest powodem tak małej ich ilości na platformie.

Odpowiedź na to pytanie ma jeden z twórców takich gier, który (za Gamerant) chciał pozostać anonimowym. Głównym powodem jest to, że twórcy niezależni nie mają motywacji do tworzenia gier dla Google Stadia. Wspomniany właściciel jednego z wydawnictw powiedział, że oferta, którą otrzymał od Google, była tak niska, że nie było nawet o czym rozmawiać. Jednak nie tylko brak pieniędzy powstrzymuje programistów. Niemal każdy deweloper, który został zapytany o powody dla których unika Stadii, nie wierzył w to, że usługi w chmurze przetrwają próbę czasu.

