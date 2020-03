RPCS3: nowa wersja emulatora PlayStation 3 to więcej fps w grach

Tak, wiemy, za rogiem już Playstation 5, ale jeśli jesteś fanem emulacji gier na PC to, z pewnością spotkałeś się już z RPCS3. Dla tych z Was, którzy nie są świadomi, jest to jeden z najlepszych obecnie dostępnych emulatorów PlayStation 3. RPCS3 to darmowe, otwarte oprogramowanie wydawane na licencji GNU GPL. RPCS3 został napisany w języku C++ i dostępny jest na systemy operacyjne Microsoft Windows i Linux. Warto śledzić postęp emulatora RPCS3 i sprawdzać co jakiś czas oficjalną listę kompatybilności, gdyż oprogramowanie rozwija się ostatnio bardzo szybko. Projekt nadal jest w fazie alpha (wczesne testy), ale z miesiąca na miesiąc rozwiązywane są kolejne problemy, a wydajność w grach jest coraz lepsza.

Mimo że wciąż jest daleka droga od ostatecznej wersji 1.0, najnowsza odsłona v0.0.9-9930 Alpha oferuje kilka całkiem dużych ulepszeń. Między innymi niektóre gry zyskują dodatkowe 10 FPS w wydajności.

Emulator wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows 7 lub nowszego, nowoczesnej dystrybucji Linuksa lub nowoczesnej dystrybucji BSD. Komputer musi mieć co najmniej 4 GB pamięci RAM, procesor X86-64 i procesor graficzny obsługujący jedną z obsługiwanych kart graficznych APIS: OpenGL 4.3 lub nowszy, DirectX 12 i Vulkan, przy czym zalecany jest ten ostatni. Rekomendowane są 4-rdzeniowy Intel z HT lub 6-rdzeniowymi i nowszymi (Haswell i nowszy) lub z oferty AMD 6-rdzeniowy z SMT lub 8-rdzeniowy oraz wzwyż (tylko Ryzen). Oprócz samej gry, która ma być uruchomiona, emulator wymaga zrzutu oprogramowania układowego PS3.

Nowa aktualizacja stanowi kolejny solidny krok we właściwym kierunku. Kto wie, jeśli ten trend się utrzyma, można podejrzewać, że możemy powoli zmierzać w kierunku wydania wersji 1.0. Obecnie na 3091 uwzględnionych na liście kompatybilności tytułów 1681 z nich (czyli 54.38% całości) ma status "grywalna", 1133 (36.65%) oznaczona jest jako "ingame", czyli może nie zostać ukończona / ma poważne usterki / niewystarczającą wydajność. Możliwe jest uruchomienie, ale przede wszystkim gra w takie hity jak God of War, inFAMOUS, czy Red Dead Redemption. Dzięki obsłudze padów Dual Shock 3 oraz 4 jest to na pewno przyjemniejsze doznanie, niż przy użyciu klawiatury. Co prawda patrząc na ceny używanych konsol, to bardziej zajęcie "dla sportu" (choć z możliwą lepszą rozdzielczością / szybkością), aczkolwiek jeśli macie tylko odpowiedni sprzęt - warto spróbować.

