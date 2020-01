Analitycy: najlepiej sprzedającą się konsolą nie będzie PS5 ani Xbox

Wiodąca firma analityczna IHS Markit spodziewa się, że nadchodzące konsole nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X sprzedadzą się lepiej niż poprzedniczki, PS4 i Xbox One. Piers Harding-Rolls, jeden z analityków IHS, który jak wyliczył portal Gamesindustry, dokonał dziesięciu poprawnych prognoz (na jedenaście, które poczynił), jest zdania, że PS5 sprzeda się w wyższym nakładzie niż nowy Xbox. Jego zdaniem tak przynajmniej będzie na początku przyszłej generacji konsol. Jednakże bardziej interesujące jest jednak to, że zdaniem Hardinga-Rollsa, żadna z tych konsol nie będzie bestsellerem roku 2020. Tym bowiem ma pozostać Nintendo Switch.

Analitycy rynku gier wideo przewidują, że Nintendo Switch pozostanie najlepiej sprzedającą się konsolą roku 2020 i sytuacji tej nie zmienią premiery PlayStation 5 i Xbox Series X.

Według analityka IHS Markit, PlayStation 5 i Xbox Series X sprzedadzą się w premierowym okresie lepiej niż PlayStation 4 i Xbox One. Dla przypomnienia, PS4 rozeszło się w nakładzie 4,2 miliona egzemplarzy od 15 listopada 2013 do końca tamtego roku, podczas gdy w przypadku Xbox One sprzedaż wyniosła równe 3 miliony w analogicznym okresie. Na lepsze wyniki konsol nowej generacji ma wpłynąć między innymi kompatybilność wsteczna, która wzmocni lojalność wobec marki, a także przyspieszy zmianę konsol ze starej generacji na nową. Harding-Rolls uważa również, że przez ten czynnik dojdzie do mniejszej liczby sytuacji, gdy konsumenci zmienią preferowaną konsolę.

Mimo wszystko, zarówno PS5, jak i nowy Xbox, zdaniem analityka IHS Markit, nie sprostają sprzedaży Nintendo Switch. Zarówno on, jak i wielu innych jego kolegów po fachu uważa, że Nintendo Switch będzie najlepiej sprzedającą się konsolą 2020 roku. Tak naprawdę to chyba nie jest to zbyt szokująca prognoza, zważywszy na to, że PlayStation 5 i Xbox Series X ukażą się w ostatnim kwartale 2020. Będą rywalizować z dojrzałą już w sensie rynkowym konsolą Switch, a w zestawieniach całorocznych PS5 i nowy Xbox będą miały co najwyżej uwzględnione dwa miesiące sprzedaży. Mimo wszystko, inny czołowy analityk (tym razem z NPD Group), Mat Piscatella uważa, że ani Xbox Series X ani PlayStation 5 nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na sprzedaż Switcha. Piscatella również jest zdania, że Switch (pomimo spodziewanego spadku sprzedaży) będzie bestsellerem 2020.



Fot. LetsGoDigital

Źródło: Gamesindustry