Rocket Q - Sabrent wprowadza do sprzedaży dysk SSD PCIe 4.0 idealny dla Steam Decka

Producent peryferii komputerowych oraz pamięci masowych Sabrent zaprezentował właśnie nowy dysk SSD M.2, który został specjalnie zaprojektowany dla handhelda od Valve - Steam Decka - a także innych urządzeń z obsługą dysków o rozmiarze 2230. Model Rocket Q został przetestowany, aby być całkowicie kompatybilnym z wymienionymi sprzętami i umożliwiać lepsze osiągi od fabrycznie zamontowanych pamięci. Na razie dostępna jest jedynie 2 TB wersja pamięciowa.

Sabrent wprowadza do sprzedaży dysk SSD w standardzie PCIe Gen.4 przeznaczony dla mniejszych urządzeń, takich jak Steam Deck. Rocket Q ma nam zaoferować lepszą wydajność niż domyślne rozwiązania.

Posiadacze Steam Decka mają ostatnio spore powody do zadowolenia z uwagi na to, że coraz więcej producentów wprowadza do sprzedaży dyski SSD szczególnie przystosowane do jego obsługi. Rocket Q będzie oczywiście kompatybilny także z tabletem Microsoft Surface i innymi tego typu urządzeniami. Zastosowano tu pamięci QLC NAND od Microna (N48R) i kontroler dysku Phison E21. Maksymalny odczyt sekwencyjny plasuje się na poziomie 5000 MB/s, z kolei zapis sekwencyjny do 3200 MB/s. Wydajność dysku wyrażona za pomocą parametru IOPS (4K QD32) wynosi tu dla zapisu 750 tys., z kolei dla odczytu 480 tys.

Żywotność dysku półprzewodnikowego została ustalona według producenta na 1500000 godzin i może on pracować w zakresie temperatur od 0 do 70 stopni Celsjusza. Odporność pamięci na wstrząsy dochodzi tu do 1500G. Omawiany model o oznaczeniu SB-213Q-TB możemy obecnie nabyć w przedsprzedaży za kwotę 219,99 euro, czyli około 995 zł. Inne warianty pamięciowe są w trakcie wprowadzania do sprzedaży i ich dostępność będzie ogłoszona wkrótce. Dla wszystkich, którzy szukają pojemniejszego dysku, który przy okazji zapewni nam dobrą wydajność, może to być całkiem przyzwoita propozycja.

