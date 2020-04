Powstał mod do Resident Evil 3 dodający widok pierwszoosobowy

Fani zgromadzeni wokół serii Resident Evil z dużą pewnością pamiętają czasy, gdy kolejne odsłony, bardziej lub mniej związane już z zombiakami pojawiały się w odsłonie TPP oraz FPP, czyli z kamerą zza pleców lub z perspektywy bohatera. Trochę czasu zajęło oswojenie się i zaakceptowanie nie tylko nowego widoku (który został wymuszony przez postęp), ale także nowej, pozazombiakowej tematyki. Nikt nie powiedział jednak, że również remaster oryginalnej trylogii, w której kamera żyła swoim życiem (czyli czasami straszyła bardziej niż potwory), nie odnalazłby się w widoku FPP. Cóż, nostalgii byłoby dziś z pewnością mniej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby doświadczyć tego dzięki modom.

Resident Evil 3 Remake z widokiem FPP? To możliwe. Wszystko dzięki modyfikacji, która powstała już przy okazji premiery Resident Evil 2 Remake.

Niedługo po premierze remake'u gry Resident Evil 2, modder nickiem Praydog poczynił modyfikację FPP dedykowaną właśnie tej odsłonie. Możecie znaleźć ją pod TYM adresem, a już poniżej także filmik z jej zastosowaniem. W kilkanaście dni po premierze trzeciego już remake'u, w bazie repozytorium GitHub pojawiła się nowa wersja wspomnianej modyfikacji RE2-Mod-Framework, dzięki której widok FPP wykorzystamy także w Resident Evil 3 Remake. Jak to wszystko wygląda, pokazane jest już na ostatnim w tym newsie materiale wideo.



Resident Evil 2 Remake - First Person Mod.

Niestety nie było mi dane znaleźć na tę chwilę w pełni działającej modyfikacji do pierwszej części remake'u. Osoby chętne na ponowną zabawę w eksterminację zombiaków, będą musiały zadowolić się w tym przypadku klasyczną wersją działania kamery. Sięgając po trzeci remake z serii warto wiedzieć, że nie spotkał się on już z tak dobrym przyjęciem jak poprzednie odsłony. Grze dostało się m.in. za wyjątkowo krótki gameplay, choć trzeba pamiętać, że oryginalna odsłona była do przejścia również w około 6 do 11 godzin. Części graczy nie spodobało się również to, że w tegorocznej odsłonie tak mocno postawiono na akcje, czyli wszelkiego rodzaju strzelaniny czy ucieczki.



Resident Evil 3 Remake - First Person Mod.

Źródło: GitHub