Razer Kishi: Kontroler dla smartfonów z Androidem już w sklepach

Lifestyle'owa marka dla graczy jaką jest Razer, poinformowała dziś, że do sprzedaży trafił właśnie Razer Kishi - uniwersalny kontroler do gier przeznaczony na urządzenia wyposażone w system Android. Nowe akcesorium otrzymało już w styczniu tego roku dwie nagrody Best of CES. Wersja na smartfony Apple iPhone ma się pojawić nieco później, choć jeszcze tego lata. Konstrukcję dedykowaną urządzeniom na Androidzie można kupić już teraz za pośrednictwem oficjalnej strony producenta oraz u innych autoryzowanych sprzedawców w cenie 89,99 euro. Kwota, jaką będziemy musieli wydać na wersję dla iPhone'ów zostanie ujawniona również w późniejszym czasie (i nie zdziwi fakt, jeśli będzie wyższa).

Dzięki analogowym drążkom i przyciskom wielofunkcyjnym oraz 8-kierunkowemu padowi kierunkowemu, Razer Kishi ma oferować graczom mobilnym zaawansowane funkcje o zwiększonej precyzji działania i ulepszonej kontroli. Model wyposażony jest ponadto w dwa analogowe spusty i dwa tzw. bumpery. Kishi obiecuje graczom poziom i wygodę rozrywki znaną z konsol, ale nieograniczoną miejscem i czasem. Uniwersalna konstrukcja urządzenia Razer Kishi ma pozwolić na obsługę szerokiej gamy smartfonów z systemem Android.

Producent zapewnia, że złącze USB-C praktycznie eliminuje zjawisko input lagu, pozwalając użytkownikom cieszyć się rozgrywką o bardzo niskim opóźnieniu. Długi czas rozgrywki zapewnić ma z kolei technologia ładowania typu pass-through (tzw. "przejściowe" ładowanie smartfona). Patrząc na wygląd urządzenia nie sposób nie mieć wrażenia, że wraz w komitywie ze smartfonem zdecydowanie przypomina konsolkę Nintendo Switch i wielu graczom może przypaść do gustu bardziej, niż klasyczne kontrolery pokroju Razer Raiju Mobile. Warto przy okazji wiedzieć, że to właśnie ów nowy model był wykorzystywany na początku tego roku przez Phila Spencera, w testach kompatybilności smartfonów z projektem streamingowym xCloud.

