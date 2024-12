Razer BlackWidow V4 Pro 75% - mniejsza wersja klawiatury mechanicznej dla graczy z ekranem OLED i Hot Swap

Znana praktycznie każdemu graczowi, który lubuje się w podświetleniu RGB, marka Razer przedstawiła nowy wariant klawiatury mechanicznej, a dokładniej tytułowy BlackWidow V4 Pro 75%. Rozmiar konstrukcji co prawda został zmniejszony, więc nie ujrzymy bloku numerycznego, natomiast producent tym razem oferuje dedykowany ekran OLED, który dzięki ulokowanemu obok pokrętłu pozwoli nam np. zarządzać ustawieniami urządzenia. Oczywiście na niską cenę nie ma co liczyć.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% to nowa odsłona dość znanego modelu klawiatury mechaniczej, która wprowadza mniejszy format z ekranem OLED, zamiast wielofunkcyjnego pokrętła. Nie zabrakło przy tym systemu Hot Swap.

Mimo że nowa klawiatura mechaniczna Razer BlackWidow V4 Pro 75% pozwoli nam wymienić przełączniki na inne, to domyślnie przyjdzie do nas z "pomarańczowymi" wariantami tej firmy. Same stabilizatory są już fabrycznie nasmarowane smarem Krytox GPL 205. W środku możemy liczyć na obecność pianek wygłuszających, z kolei obudowa została wykonana z aluminium. Nie mogło zabraknąć wspomnianego podświetlenia RGB, które będziemy mogli dodatkowo skonfigurować. Dla lepszego komfortu w zestawie znajdziemy również magnetyczną podkładkę pod nadgarstki.

Razer BlackWidow V4 Pro Razer BlackWidow V4 Pro 75% Przełączniki Razer Green/Orange/Yellow Razer Orange Podświetlenie Razer Chroma RGB Razer Chroma RGB Format Pełnowymiarowa 75% Podkładka Tak, magnetyczna Łączność Radiowa (Razer HyperSpeed Wireless), Bluetooth 5.1, USB typu C Nakładki Doubleshot ABS Doubleshot PBT Częstotliwość odpytywania 8000 Hz 4000 Hz (bezprzewodowo)

1000 Hz (przewodowo) N-Key rollover Tak Obudowa Stop aluminium (5052) Ekran Brak 2" OLED Przyciski do makro 5 - Hot Swap Nie Tak Dodatkowe informacje Wielofunkcyjna rolka, cztery przyciski do sterowania multimediami Pokrętło, 2" ekran OLED Wymiary i waga 466 x 153 x 44 mm / 1639 g Brak informacji Cena 269,99 euro 349,99 euro

Klawiaturę połączymy z innymi urządzeniami przez port USB typu C, łączność radiową lub Bluetooth (do trzech sprzętów jednocześnie), więc opcji jest całkiem sporo. Możemy przy tym mieć pewność, że nawet jeśli wciśniemy kilkanaście klawiszy naraz, to każdy z nich zostanie poprawnie odczytany (NKRO). Najciekawszym dodatkiem jest jednak dedykowany ekran, przy którym zostało umieszczone pokrętło. To właśnie ono pozwoli nam poruszać się po dostępnych opcjach, których jest całkiem sporo: możliwość ustawienia dowolnej animacji, tekstu lub obrazu, wyświetlanie informacji o systemie lub klawiaturze, czy też danych i wizualizacji plików audio. Na dodatek nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonfigurować pokrętło do zupełnie innych celów. Aktualnie trwa przedsprzedaż, a koszt klawiatury to niespełna 350 euro. Zakupu dokonamy tutaj, ale warto pamiętać, że dostępność przewidziano na 24 września 2024 roku.

Źródło: Razer