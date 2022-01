Qualcomm 3D Sonic Sensor Max: nowy skaner linii papilarnych rozpozna jednocześnie dwa odciski palców

Flagowce Samsunga korzystają z ultradźwiękowego skanera linii papilarnych marki Qualcomm. Rozwiązanie zapewnia ekspresowe i niemal bezbłędne działanie, choć trzeba przyznać, że początki technologii nie były tak obiecujące. Niemniej, firma dokłada wszelkich starań, aby stale udoskonalać swój komponent. Właśnie zapowiedziano jego najnowszą odsłonę. Qualcomm 3D Sonic Sensor Max, bo tak będzie nazywać się sensor, wprowadza kilka istotnych ulepszeń względem poprzednika. Co ciekawe, nowość pozwala stosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci wykrywania dwóch palców jednocześnie. To może okazać się zbawienne dla rodziców pragnących chronić swoje dzieci przed nieodpowiednimi treściami oraz innymi zagrożeniami.

Qualcomm 3D Sonic Sensor Max to najnowszy skaner linii papilarnych, który działa szybciej, sprawniej i co ważne, niestraszne mu wilgotne dłonie oraz zabrudzony ekran.

Qualcomm 3D Sonic Sensor Max to nowy czytnik linii papilarnych wykorzystujący impuls ultradźwiękowy, którego powierzchnia robocza jest 17 razy większa od protoplasty i wynosi aż 600 mm2. Czytnik mierzy zaledwie 0,2 mm grubości i pozwala na stosowanie go bezpośrednio pod ekranem (od krawędzi do krawędzi). Oczywiście nowy sensor bez przeszkód współpracuje z elastycznymi wyświetlaczami typu OLED. Odblokowanie odbywa się w 0,2 sekundy, choć pochwalić trzeba tu coś więcej niż sam czas reakcji. Według zapowiedzi producenta, zabrudzenia ekranu czy wilgotne palce nie robią na skanerze większego wrażenia.

Nie ma pewności co do tego, czy skaner trafi do smartfonów jeszcze w tym roku, natomiast zakładając, że tak się stanie, celowałbym zdecydowanie w ostatni kwartał 2022. Jak już wspomnieliśmy, Qualcomm 3D Sonic Sensor Max pozwala na rozpoznawanie dwóch odcisków palców jednocześnie. To może mieć zastosowanie w bankowości oraz we wrażliwych aplikacjach, natomiast tutaj wiele zależy od samych deweloperów. Interesująco może wypaść również podwójna weryfikacja, w której dziecko, chcąc skorzystać z urządzenia, będzie musiało poprosić o dodatkowe zeskanowanie palca rodzica.

