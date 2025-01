Quake II Remastered - wygląda na to, że id Software szykuje niespodziankę dla fanów kultowego shootera

Od czasu premiery gry Quake II, która jest teraz niejako klasykiem swojego gatunku, minęło już przeszło 25 lat, a mimo to tytuł nadal cieszy się ogromną popularnością. Swego czasu powstała nawet fanowska wersja dodająca do gry obsługę ray-tracingu, a następnie ten temat podchwyciła sama NVIDIA i światło dzienne ujrzała produkcja Quake II RTX. Wszystko wskazuje na to, że producent gry id Software planuje zaprezentować oficjalny remaster już pod koniec tego roku.

Już niebawem fani serii Quake mogą doczekać się remastera drugiej odsłony. Ślady dotyczące powstającej produkcji pojawiły się w koreańskiej bazie GRAC.

GRAC, a dokładniej Game Rating and Administration Committee jest komisją ratingową, która w omawianym przypadku odnosi się do Korei Południowej. Niedawno pojawił się w niej wpis dotyczący gry Quake II Remastered (aktualnie jest on wykasowany, jednak w sieci pozostały zrzuty ekranu). Jak być może pamiętamy, taka sytuacja miała już miejsce tuż przed premierą remastera pierwszej odsłony, który następnie został oficjalnie ogłoszony na QuakeConie. Oczekuje się więc, że i tym razem sprawy przybiorą ten sam obrót. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach od 10 do 13 sierpnia, tak więc nie pozostało już wiele czasu do prawdopodobnego debiutu gry.

Za pierwszy remaster odpowiadało studio id Software, któremu pomagało Nightdive Studios. Gra była oceniana całkiem dobrze, jednak nie w takim stopniu jak oryginalna odsłona serii (81% vs 94% pozytywnych opinii na Metacritic). Pozostaje jedynie kwestia tego, czy taka produkcja ma obecnie większy sens. Wspomniany wcześniej darmowy Quake II RTX już posiada poprawioną warstwę wizualną i można go zaliczyć do bardzo udanych modyfikacji. Z pewnością w remasterze na pewno udoskonalone zostaną modele postaci oraz tekstury, jednak poniekąd te aspekty są dostępne już teraz. Czas pokaże, czy nadchodząca edycja okaże się równie udana, jak wcześniejsze odświeżenie serii.

