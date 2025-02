System ocen komentarzy plus i minus na PurePC - Dyskusja, ewolucja i propozycje sensownych zmian

Ponieważ system oceniania komentarzy w postaci plusów i minusów, najwidoczniej stanowi dla wielu użytkowników bardzo ważną funkcjonalność PurePC, postanowiliśmy otworzyć dyskusję o tymże mechanizmie. W założeniach miał odzwierciedlać wartość merytoryczną danej wypowiedzi, jednak bywa również narzędziem do personalnych przepychanek. Niby drobnostka, wszak 40000 plusów albo minusów żadnych negatywnych bądź pozytywnych efektów nie przynosi, jednak zawsze znajdą się użytkownicy traktujący ocenianie innych jako swoistą misję. Czy znajdziemy idealne rozwiązanie? Trudno zgadywać, aczkolwiek można tutaj spokojnie podyskutować, natomiast moderacja nie będzie musiała sprzątać innych wątków...

System ocen pod postami - dla jednych nic nie znacząca funkcjonalność, dla innych niemalże sens internetowej egzystencji.

Przypomnijmy obecnie panujące zasady - każdy użytkownik może tylko raz ocenić dany komentarz i żadne kasowanie ciasteczek nie pomoże, ponieważ punkty są przypisane do konta. Niezalogowani prawa oddawania głosu są pozbawieni, co eliminuje problem trolli liczących na oszukiwanie systemu. Nie można również anulować głosu, ale można zmienić na przeciwny i wyrównać bilans do zera. Domyślnie posty z dużą ilością minusów nie są zakopywane, ale samodzielnie możecie ustalić, czy chcecie skorzystać z takiej funkcjonalność oraz określić odpowiednie limity. Przechodzimy wtedy do zakładki: Edytuj Profil → Ocenianie komentarzy → Rozwijane menu: Ukrywaj komentarze mające liczbę negatywów równą lub większą od: tutaj wybieramy konkretną wartość. Maksymalna wynosi obecnie 25 minusów. Wreszcie - jeśli kogoś nie trawicie, możecie go także dodać do ignorowanych, pamiętacie o tym?

Wśród pomysłów przewijają się następujące propozycje: można dodać system wzorem forumowego, ograniczając reakcje do kilku podstawowych oprócz plusika, eliminując minusy i dodając np. szczerbola albo cokolwiek innego. Można zrobić zestawienie plus / minus obok siebie pod postem i awatarem, aby ocena nie przedstawiała tylko sumy plus / minus. Można także odgórnie ograniczyć pulę plus / minus przypadających na każde konto (dziennie?), a żeby ukrócić tworzenie nowych kont do takich celów, zwiększyć próg wejścia w postaci konieczności napisania pewnej ilości postów / wydłużenia stażu / utrzymania pewnej systematyki (martwe dusze nie głosują). Możemy także wyłączyć minusy w pisdu i zostawić tylko plusy, co zachowa obecne rangi i zakończy wojny podjazdowe kilku użytkowników. Reszta zapewne niespecjalnie przejmuje się takimi sprawami. Biorę po 300 złotych z konta każdej drużyny i słucham państwa...

