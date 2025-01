Programista FPGA - obowiązki, możliwości kariery, zarobki

W branży IT coraz częściej mówi się o znaczeniu programistów FPGA. Są oni poszukiwani między innymi przez firmy zajmujące się projektowaniem cyfrowych układów logicznych oraz związane z obszarem sztucznej inteligencji. Jeśli marzysz o pracy w tym zawodzie, zapoznaj się z podstawowymi obowiązkami developera FPGA oraz możliwymi ścieżkami kariery.

Czym zajmuje się programista FPGA?

Zakres obowiązków programisty FPGA obejmuje przede wszystkim projektowanie i przeprowadzanie konfiguracji cyfrowych układów logicznych. Osoba na tym stanowisku zajmuje się tworzeniem dedykowanych algorytmów sterujących. Jest odpowiedzialna za ich prawidłowe działanie, co wiąże się z testowaniem i wdrażaniem ewentualnych poprawek. Zazwyczaj programista FPGA dodatkowo tworzy dokumentację techniczną danego projektu. Ponadto praca w FPGA wiąże się z programowaniem w tak zwanych językach opisu sprzętu - do tego grona można zaliczyć Verilog czy VHDL. Warto też wspomnieć o używaniu przez programistów dedykowanych narzędzi do projektowania. Do najpopularniejszych z nich należą chociażby Xilinx Vivado, Lattice Diamond i Intel Quartus Prime.

Zazwyczaj programista FPGA jest członkiem zespołu developerskiego i ściśle współpracuje z pozostałymi specjalistami IT. W tym zawodzie przydatną cechą okaże się zatem komunikatywność, ale niemniej ważne są umiejętności analitycznego myślenia. Osoba na stanowisku programisty FPGA obsługuje technologie w języku angielskim, dlatego jego biegła znajomość jest priorytetem.

Możliwości kariery programisty FPGA

Praca w zawodzie programisty FPGA może otworzyć drzwi do kariery w różnych obszarach IT. Jeśli jesteś zainteresowany tą ścieżką kariery, zastanów się, w jakiej specjalizacji chcesz się rozwijać. Możesz zdecydować się na pracę serwisanta IT lub konstruktora elektroniki. Inną propozycją jest kariera programisty wysokowydajnych aplikacji, na przykład w obszarze sztucznej inteligencji lub komunikacji sieciowej. Warto też wspomnieć o bardziej specjalistycznej ścieżce kariery i stanowisku architekta FPGA. W tym wypadku musisz jednak wykazać się wieloletnim doświadczeniem jako developer.

Na jakie zarobki może liczyć programista FPGA?

Wysokość pensji programisty FPGA zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim stopnia doświadczenia. Osoby na stanowiskach seniorskich mogą liczyć na wynagrodzenie od 8000 zł do 14000 zł brutto miesięcznie. Stawki mid developerów zazwyczaj oscylują w granicach 6500-9000 zł brutto. Z kolei juniorzy otrzymują pensję od 5000 zł brutto. Najwyższe wynagrodzenie oferują duże firmy. Na pensję wpływa także lokalizacja pracodawcy. Programiści FPGA mogą liczyć na bardzo wysokie stawki głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań. Warto też podkreślić, że wielu pracodawców oprócz pensji proponuje szereg atrakcyjnych benefitów, w tym dostęp do prywatnej opieki medycznej czy pakiety ubezpieczeń.

Podsumowanie

Zawód programisty FPGA jest bardzo przyszłościowy i pozwala na osiągnięcie kariery w różnych sektorach IT. Możesz tworzyć algorytmy, interfejsy lub bloki funkcjonalne, albo specjalizować się w testowaniu i debugowaniu gotowych projektów. Rosnące zapotrzebowanie na programistów FPGA wpływa na wysokie stawki w tym zawodzie, a na najwyższą pensją mogą liczyć osoby na stanowiskach seniorskich zatrudnione w większych aglomeracjach.

Źródło: Pracuj.pl