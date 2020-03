Apple A14 pierwszym układem ARM o taktowaniu 3,1 GHz

Najnowsze doniesienia dotyczące nadchodzącego procesora Apple A14, mającego trafić do tegorocznych iPhone'ów sugerują, że układ ten będzie pierwszym chipem ARM wykorzystującym taktowanie częstotliwością powyżej 3 GHz. Dane z benchmarku Geekbench 5 ukazują konkretne liczby odnoszące się do wydajności układu i jeśli bazować tylko na nich, możemy z powodzeniem okrzyknąć Apple A14 istnym potworem. W zasadzie nie byłoby to większym zaskoczeniem, gdyż rok w rok Apple rywalizuje na tym polu sam ze sobą. Autorskie chipy giganta z Cupertino „robią robotę” i najpewniej tak samo będzie w przypadku A14, który ma prześcignąć w kwestii wydajności procesor z iPada Pro.

Procesor Apple A14 pojawił się w teście syntetycznym Geekbench 5. Układ, który trafi najpewniej do tegorocznego iPhone'a 12, zawstydzi wydajnością nawet chip z iPada Pro.

O iPhone'ach można powiedzieć wiele złego, jednak nie sposób odmówić im świetnej wydajności. Układy Apple z serii A od lat pokonują w tej kwestii rozwiązania konkurencji w postaci Qualcomma, MediaTeka czy autorskich chipów Samsunga i Huawei. Procesor A13 Bionic zastosowany w tegorocznych smartfonach Apple bił rekordy, jednak na tym polu królem jest ośmiordzeniowy Apple A12X stosowany w 12,9-calowych iPadach Pro. Okazuje się jednak, że nadchodzący Apple A14 pokona wspomniany chip, a to oznacza ni mniej, ni więcej, jak to, że iPhone 12 oraz pozostałe smartfony z tegorocznego line-upu będą wydajniejsze od rzeczonego tabletu. Zapowiada się miodnie.



fot. Gizchina

Wspomniany 12,9-calowy iPad Pro z procesorem Apple A12X w teście Geekbench zdobył 1110 punktów w trybie pojedynczego rdzenia oraz 4568 punktów w trybie wielordzeniowym. Rzekomy chip Apple A14 zdobył odpowiednio 1658 oraz 4612 punktów, co czyni go teoretycznie wydajniejszą od porównywanej jednostką. W całej sprawie najbardziej interesujące jest to, że częstotliwość taktowania procesora sięgała tutaj 3,1 GHz. W świecie mobilnych układów ARM jest to więc rekord. Nawet przytoczony wcześniej iPad mógł się pochwalić co najwyżej taktowaniem na poziomie 2,7 GHz. Jeśli doniesienia ostatecznie się potwierdzą, konkurencja będzie musiała zaskoczyć swoich fanów czymś równie interesującym.

Źródło: gizchina, reserchsnipers, appleInsider