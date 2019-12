AMD wydało nową rewizję chipu Ryzen 5 1600 w litografii 12 nm

AMD Ryzen 5 1600 to jeden z najpopularniejszych procesorów ostatnich lat. Wydany 2,5 roku temu układ z sześcioma rdzeniami w dniu premiery zachwycał przede wszystkim świetnym stosunkiem ceny do możliwości. Jego specyfikacja jest znana chyba każdemu, kto choć trochę interesuje się branżą komputerową. Jak się jednak okazuje, nie można mieć pewności, że ten wysłużony już chip będzie identyczny w każdej sklepowej wersji. Jak donosi jeden z użytkowników forum Reddit, zakupiony przez niego Ryzen 5 1600 to procesor, któremu bliżej do nowszego Ryzena 5 2600. Jak to możliwe? Otóż producent w tajemnicy przed wszystkimi postanowił wprowadzić nową rewizję popularnego układu, która wykonana jest w procesie technologicznym... 12 nm, zupełnie jak chipy Zen+ (Ryzen 2000).

Najbardziej prawdopodobna opcja jest taka, że Ryzen 5 1600 w nowszej rewizji to po prostu Ryzen 5 2600, który nie spełniał wszystkich wymogów specyfikacji i został wydany jako wolniejszy i starszy model.

Ten wyjątkowy model Ryzena 5 1600 wyróżnia się kilkoma szczegółami jeszcze przed włączeniem programu diagnostycznego. Jego oznaczenie to YD1600BBM5IAF - warto zwrócić tutaj uwagę na dwie ostatnie litery AF, które charakterystyczne są dla procesorów Ryzen 2. generacji (oznaczenie Ryzenów 1000 zazwyczaj kończy się literami AE). Co więcej, chip forumowicza wyprodukowany został w ósmym tygodniu 2019 roku, a nie - jak można było podejrzewać - w ostatnim kwartale tego roku. Kolejna niespodzianka to załączony układ chłodzenia Wraith Stealth, podczas gdy do ogromnej większości Ryzenów 5 1600 AMD dołącza nieco lepszy model Wraith Spire.

Po uruchomieniu programu CPU-Z okazało się, że procesor wykonany jest w litografii 12 nm. Co ciekawe, nie był on w ogóle wykrywany przez aplikację Ryzen Master, który bez problemu obsługuje zwykłe Ryzeny 5 1600 w 14 nm (dopiero po aktualizacji udało się uruchomić program). Jak można było się spodziewać, chip w nowej rewizji notował nieco lepsze wyniki od starszego wariantu. Nie tylko taktowanie Boost wzrastało do 3,7 GHz (standardowy Ryzen 5 1600 osiągał maksymalnie 3,6 GHz), ale i chip uzyskał aż 2742 punktów w Cinebench R20 - to nawet 400 punktów więcej od wyniku Ryzena 5 1600 w starszej rewizji. Jak więc widać, trafić na taki procesor to jak wygrać na loterii. Ciekawe tylko, dlaczego AMD zdecydowało się na wydanie chipu w takiej rewizji? Najbardziej prawdopodobna opcja jest taka, że to po prostu Ryzen 5 2600, który nie spełniał wszystkich wymogów specyfikacji, więc został wydany jako wolniejszy i starszy model 1600. Jesteśmy ciekawi, czy Czerwoni wydadzą jakiś komunikat w tej sprawie...

Źródło: Wccftech