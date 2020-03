AMD Ryzen 9 4900HS - wydajność nieco niższa od Ryzen 7 3700X

W styczniu podczas targów CES firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów APU dla laptopów. Rodzina Renoir to już trzecia seria APU wykorzystująca architekturę Zen - w tym wypadku jej usprawnioną wersję Zen 2. Zaprezentowano zarówno niskonapięciowe procesory serii U, jak również wydajniejsze jednostki z linii H przeznaczone dla laptopów do gier oraz pracy. Dopiero jednak niecały tydzień temu oficjalnie przedstawiono najwydajniejsze jednostki Ryzen 9 4900HS oraz Ryzen 9 4900H, które w zapowiedzianych laptopach pojawią się jeszcze tej wiosny. Tymczasem w bazie programu 3DMark Time Spy pojawiły się pierwsze rezultaty Ryzena 9 4900HS i trzeba przyznać, że jak na 35W chip, wynik jest świetny.

W bazie 3DMark Time Spy pojawiły się pierwsze testy układu AMD Ryzen 9 4900HS - wypada on niewiele gorzej od procesora AMD Ryzen 7 3700X.

W bazie programu 3DMark Time Spy pojawił się 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 9 4900HS, przygotowany z myślą o laptopach. Pierwszy wynik w teście CPU oscyluje w okolicach 9275 punktów, co jest rezultatem niewiele niższym od ostatnich testów Ryzena 7 4800H (9364 punkty, finalne próbki które pomału wędrują już do testerów wydają się być nieco wydajniejsze od wcześniejszych wersji, które bardzo często pojawiały się w GeekBench oraz 3DMark Time Spy), ale jednocześnie wyższym od Ryzena 7 4800HS o kilkanaście procent (ok. 8700 punktów w tym samym teście). Wynik Ryzena 9 4900HS plasuje go także bliżej desktopowego układu Ryzen 7 3700X (średnio 10,5 tysiąca punktów). Jeszcze lepsze wyniki powinien osiągać topowy Ryzen 9 4900H, jako że ma on najwyższe zegary spośród wszystkich mobilnych APU Renoir.

R9 4900HS 8C/16T 3GHz base 4.4GHz boost



Time Spy CPU : 9275

Fire Strike Physics : 22157 https://t.co/phaLRJ5pzm — _rogame (@_rogame) March 21, 2020

AMD Ryzen 9 4900HS to układ z bazową częstotliwością na poziomie 3,0 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 4,3 GHz w trybie Turbo (4,4 GHz w przypadku Ryzena 9 4900H). Ma obniżone do 35W TDP i przez najbliższe kilka miesięcy będzie ekskluzywnie dostępny w notebookach ASUS Zephyrus G14/G15 oraz ASUS TUF Gaming A15/A17. Debiut tych laptopów w polskich sklepach nastąpi w przyszłym miesiącu, przynajmniej według ostatnich informacji jakie uzyskaliśmy w tym temacie.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz 3,0 GHz 3,3 GHz Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz iGPU Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (8 CU) Taktowanie iGPU 1750 MHz 1500 MHz 1600 MHz 1750 MHz 1750 MHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 45W 45W 35W 45W

Źródło: Twitter _rogame