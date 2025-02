Premiera zasilaczy SMX Okame M2. Optymalna moc dla Twojego komputera dostępna tylko w x-komie

SMX - marka która specjalizuje się w komponentach komputerowych i akcesoriach gamingowych - po raz pierwszy rozszerza swoją ofertę o zasilacze do komputerów stacjonarnych. Sprawdź, co oferują te podzespoły dostępne na start w ofercie sklepu x-kom. Obydwa premierowe modele cechują się wysokim stosunkiem jakości do ceny, nowoczesnymi złączami oraz szereg zabezpieczeń. Do wyboru czekają jednostki o mocy 650W i 850W z certyfikatem 80Plus Gold.

Zasilacze SMX Okame M2 ze złotym certyfikatem

Komputer warto kupować lub ulepszać z głową, zwłaszcza jeśli mowa o inwestycji w podzespoły wysokiej klasy. Przy składaniu PC często zapomina się o zasilaczu (PSU), który nie ma wpływu na osiągi jak procesor czy karta graficzna. Jednak to właśnie PSU jest sercem komputera, dostarczając energię wszystkim komponentom i wpływając na ich stabilność. Zadbaj więc o odpowiedni wybór zasilacza z produktami SMX Okame M2. Zasilacze SMX Okame M2 cechują się wysokim stosunkiem jakości do ceny:

Wysoka sprawność energetyczna z certyfikatem 80 Plus Gold EU przy napięciu 230 V

Optymalna dawka mocy dla nawet mocniejszych podzespołów - 850 W i 650 W

Modularność - podpinasz tylko niezbędne kable

Złącze PCIe 5.0 - podłączysz karty GeForce RTX najnowszych generacji bez adaptera

Wytrzymały wentylator z łożyskiem hydraulicznym - efektywna i cicha praca

Szereg zabezpieczeń przed zwarciem, przegrzaniem czy przeciążeniem

Seria zasilaczy SMX Okame M2 debiutuje na rynku w wielkim stylu. Przekonaj się sam – do sprzedaży weszły dwa popularne warianty PSU. Mocniejszy model poradzi sobie nawet z mocarną kartą graficzną na pokładzie (tak, także z GeForce RTX 4090). Zasilacze SMX Okame M2 zamówisz wyłącznie w x-komie pod poniższymi linkami:

Źródło: x-kom