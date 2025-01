Oscal to producent sprzętu elektronicznego, który dostarcza ciekawe urządzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców, zapewniające dobrą wydajność i wysoką jakość wykonania, a wszystko w przyjaznej cenie. Tablety z serii Pad zostały ciepło przyjęte przez kupujących, w szczególności ostatni Pad 13, dlatego firma Oscal podnosi poprzeczkę i wprowadza flagowca - Pad 15. Zaprojektowany do pracy i zabawy, zapewnia możliwości sprzętu klasy premium dzięki ulepszeniom skupiającym się na rozrywce, wydajności, aparacie i wygodzie.

Premiera tabletu Oscal Pad 15 - Wyświetlacz 10 cali, bateria 8280 mAh, szybsza pamięć i rysik. Wszystko w atrakcyjnej cenie.

Oscal Pad 15 jest napędzany ośmiordzeniowym procesorem Unisoc Tiger T606, który zapewnia płynną wydajność w typowych zastosowaniach, natomiast pamięci RAM posiada do 16 GB, co przyspiesza uruchamianie Pad 15 o 20% względem poprzednika. W benchmarku Antutu uzyskał wynik 276 644 punktów. Tablet oferuje dużo miejsca na pliki i aplikacje, ponieważ Oscal Pad 15 jest wyposażony w 256 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia do 512 GB. Dzięki systemowi DokeOS_P 3.0 tablet OSCAL Pad 15 może pracować we wszechstronnym trybie PC, zapewnia bowiem obsługę bezprzewodowej myszy i klawiatury oraz ekran dotykowy. Co więcej, Oscal Pad 15 posiada funkcję Split-screen, która pozwala użytkownikom na rozdzielenie ekranu na dwie części, co zapewniając dużą wygodę. A gdy przyjdzie natchnienie, użyjesz rysika Stylus Pen, aby uchwycić wszystkie swoje kapryśne pomysły w cyfrowym notatniku.

Oscal Pad 15 wyposażono w moduł kamery 16MP + 13MP, zapewniający obrazy o bogatych szczegółach i wyrazistości. Co więcej, dzięki wielu wbudowanym filtrom, Pad 15 pozwala na kreatywną obróbkę zawartości. Od notatek z zajęć, poprzez spotkania ze znajomymi, skończywszy na sytuacjach z codziennego życia, wszystko możemy zarejestrować w rozdzielczości 1080p za pomocą wbudowanej kamery. Przednia kamerka zapewnia też bezproblemowe i bezpieczne odblokowywanie ekranu dzięki obsłudze rozpoznawania twarzy. Poza tym, Oscal Pad 15 jest wyposażony w Smart Google Lens, który pomaga w pracy i nauce.

System DokeOS_P 3.0 oparty na Androidzie 13, powinien jeszcze bardziej ułatwić użytkownikom codzienne życie dzięki przyjaznemu interfejsowi, funkcjonalnym narzędziom i kompleksowej ochronie informacji. Na przykład, Oscal Pad 15 zapewnia wszystkim informacjom podwójną ochronę DAC & MAC. Oscal Pad 15 będzie dostępny w dwóch kolorach (Seafoam Green i Stellar Grey) na AliExpress od 18 września. Podczas światowej premiery od 18 września do 26 września 2023 roku, obowiązywać będzie obniżona cena do 149,99 USD. Co równie ważne, pierwsze 200 zamówień będzie honorowane bezpłatną klawiaturą Bluetooth, a cena wyniesie tylko 119,99 USD! Aby uzyskać więcej informacji o promocji - kliknij tutaj.

Źródło: Blackview