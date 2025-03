Premiera smartfona Blackview SHARK 8 z układem MediaTek Helio G99 oraz aparat 64 MP. Cena promocyjna to tylko 94 dolary

W czasach szybkiego Internetu, użytkownicy potrzebują telefonu o szerokiej funkcjonalności, który zaspokoi ich oczekiwania związane z rozrywką oraz konsumpcją treści. Firma Blackview doskonale to rozumie i wprowadza na rynek zupełnie nową serię urządzeń SHARK - zaprojektowaną dla młodzieży, zapewniającą bezprecedensowe wrażenia z fotografii mobilnej oraz solidną wydajność. Blackview SHARK 8 wyposażony w ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G99 oraz zaawansowany aparat 64 MP, teraz dostępny jest w promocyjnej cenie.

Blackview SHARK 8 dzięki 6 nm procesorowi MediaTek Helio G99 i najnowszemu systemowi DokeOS 4.0, opartemu na Androidzie 13, oferuje bardzo dobrą wydajność, szeroką funkcjonalność oraz możliwości dostosowywania do potrzeb użytkownika. Układ wystarczy do płynnego grania, streamingu i wykonywania wielu zadań jednocześnie. Niezrównane wrażenia wizualne zapewnia 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2.4K z odświeżaniem 120 Hz. Blackview SHARK 8 jest również wyposażony w 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia do 1 TB. Co więcej, smartfon posiada doskonały system chłodzenia, który utrzymuje temperaturę poniżej 39°C, zapobiegając przegrzaniu się elementów.

Obudowa o grubości 8,35 mm, waga wynosząca 198 gramów, głośnik Smart-K Box, bateria 5000 mAh i szybkie ładowanie 33 W, to kolejne mocne strony modelu Blackview SHARK 8. Smartfon można w pełni naładować w zaledwie 78 minut. Jedną z większy atrakcji są również trzy wersje kolorystyczne - galaktyczny błękit, palące złoto i księżycowa szarość. Przedni aparat to 13 MP Samsung ISOCELL 3L6, natomiast tylny to 64 MP Samsung ISOCELL GW3 z funkcją Super PD, wspierany przez algorytmy Blackview ArcSoft 7.0. Dzięki technologii Tetrapixel, która automatycznie dostosowuje piksele w zależności od natężenia światła, wykonuje lepsze zdjęcia w ciemnym otoczeniu.

Blackview SHARK 8 działa na systemie DokeOS 4.0, posiadającym wiele przydatnych funkcji m.in. Focus Computing pozwala na płynne przełączanie między wydajnością i oszczędzaniem energii. Co więcej, Blackview SHARK 8 może dobierać napisy w czasie rzeczywistym podczas oglądania zagranicznej telewizji. Zupełnie nowa aplikacja EasyShare umożliwia też łatwe przesyłanie plików bez połączenia z Internetem, a aplikacja Workspace chroni dane osobowe użytkowników. Blackview SHARK 8 zadebiutuje na AliExpress w dniu 11 listopada 2023 roku, a jego promocyjna cena wyniesie tylko 93,99 USD. Oferta jest jednak ograniczona do pierwszych 50 zamówień w każdym kolorze. Skorzystaj z okazji i stań się posiadaczem tego niesamowitego smartfona!

Źródło: Blackview