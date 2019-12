Jak zrobić ze smartfona czytnik ebooków? - poradnik

Czytanie książek na smartfonie? Przecież to szaleństwo! Komu będzie się chciało męczyć wzrok na maleńkim wyświetlaczu! - pomyślało pewnie wielu czytelników, widząc tytuł niniejszego artykułu… na ekranie swojego smartfona. Choć pomysł czytania na telefonie czegokolwiek dłuższego niż trzy wyrazy może wydawać się niezbyt kuszący, to jednak większość z nas robi to na co dzień. Czemu by w takim razie nie wykorzystać smartfonów do nadrabiania zaległości literackich? Jest to jak najbardziej do zrobienia, jednak warto do tego tematu podejść z głową. Podpowiadamy, jak wybrać w tym celu odpowiednie narzędzia i skonfigurować je do naszych potrzeb, żeby czytanie ebooków na smartfonie było nie tylko „do zrobienia”, ale sprawiało przy tym również przyjemność.

Smartfona mamy pod ręką praktycznie zawsze. Czemu w takim razie nie wykorzystać go do nadrabiania zaległości czytelniczych?

Najlepszym sposobem na czytanie ebooków jest zakup dedykowanego czytnika. Myślę, że co do tego nikt nie ma wątpliwości i nie będzie się z tym stwierdzeniem kłócił. To wyspecjalizowane urządzenia, które dzięki wyświetlaczom typu e-ink posiadają wiele cech nieosiągalnych dla bardziej uniwersalnych sprzętów, takich jak smartfony, tablety czy komputery. Czytanie na takim sprzęcie nie męczy oczu, nie ma problemów z czytelnością w intensywnym świetle, a czas pracy na baterii liczony jest w dniach, jeśli nie w tygodniach. No i same wrażenia całkiem dobrze imitują obcowanie z klasycznymi papierowymi książkami, choć w bardziej poręcznej formie. Nawet najlepsze czytniki ebooków mają jednak pewną wadę - nie zawsze mamy je przy sobie. W tym miejscu wkracza smartfon, który być może nie dorówna dedykowanym urządzeniom w kwestii komfortu, jednak wyświetla tekst, pozwala przechowywać w swojej pamięci pliki z książkami i przez większość czasu mamy go w kieszeni. Ma też kilka zalet, o które w tradycyjnych czytnikach trudno, w tym między innymi stały dostęp do Internetu, łatwy dostęp do zewnętrznych usług, oferujących ebooki, kolorowy wyświetlacz oraz dźwięk - czy to w formie głośników, czy podłączonych słuchawek. Czyni to z niego ciekawą alternatywę w sytuacji, kiedy akurat naszego Kindle’a czy PocketBooka nie mamy pod ręką.

Na co należy zwrócić uwagę, żeby smartfon mógł nam komfortowo służyć jako czytnik ebooków? Na dwie kwestie. Pierwsza to aplikacja. Użytkownicy smartfonów mają do dyspozycji całą masę tego typu programów, z których większość oferuje zbliżony zestaw podstawowych funkcji, z których najważniejszą jest rzecz jasna uruchamianie plików .epub i .mobi. To czym się różnią, to głównie interfejs, możliwości konfiguracji, możliwość synchronizacji z chmurą oraz dostęp do zewnętrznych źródeł treści (np. księgarni internetowych). W ich gronie szczególne miejsce zajmują aplikacje powiązane z usługami abonamentowymi, które w teorii za stałą miesięczną opłatą mają nam dawać nieograniczony dostęp do książek - ot, taki ebookowy Netflix czy Spotify. W dalszej części poradnika przyjrzymy się najlepszym naszym zdaniem czytnikom dla smartfonów, wskazując ich wady i zalety oraz pomagając wybrać tę najlepszą.

Drugi czynnik to natomiast ustawienia aplikacji. Wystarczy wyobrazić sobie różowy napis na jaskrawozielonym tle (najlepiej napisany Comic Sansem) by zrozumieć, że tekst tekstowi nierówny i odpowiedni dobór parametrów wyświetlania ma ogromny wpływ na komfort czytania. W drugiej części poradnika skupimy się właśnie na tym aspekcie, wyjaśniając na co warto zwrócić uwagę, żeby konsumowanie kolejnych stron nie męczyło naszych oczu, a każda kolejna linijka nie była coraz większą udręką.