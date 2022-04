Ponad połowa Amerykanów chciałaby "zniknąć" z internetu. 18% chciałoby z kolei, aby zniknęła cała sieć

Choć jeszcze 15-20 lat temu nie mieliśmy w zasadzie świadomości, czym stanie się dla nas internet i jakoś bez niego funkcjonowaliśmy, to dziś wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego życia. Biznes, rozrywka, komunikacja - wszystko to bez reszty wniknęło w sieć. Ciekawe wydają się więc wnioski z ankiety przeprowadzonej przez markę NordVPN, zgodnie z którą wielu Amerykanów chętnie wróciłoby do czasów sprzed internetu. Badanie zostało przeprowadzone na próbce 1002 amerykańskich użytkowników sieci, co - jak szacuje NordVPN - ma stanowić reprezentację około 90% wszystkich Amerykanów.

Ponad połowa Amerykanów chciałaby "zniknąć" z internetu. Co więcej, aż 18% ankietowanych, stwierdziło, że chciałoby, aby internetu nie było wcale.

Z ankiety wynika między innymi, że ponad połowa Amerykanów chciałaby zupełnie "zniknąć" z internetu, przy czym najpopularniejszym powodem jest brak zaufania do sieci. Kolejnym częstym powodem, dla którego ludzie chcieliby się usunąć z sieci, jest obawa, że ktoś mógłby ich zhakować. Jakby tego było mało, aż 18% ankietowanych stwierdziło, że chciałoby, aby internetu nie było wcale, a 8% stwierdziło, że nigdy z niego nie korzysta. Jeśli chodzi o to, jakie konkretnie dane ankietowani chcieliby usunąć, to ponad połowa odpowiedziała, że informacje finansowe, 26% - że wstydliwe momenty z życia, 26% - że stare profile randkowe/społecznościowe, 24% - wskazała na niepochlebne zdjęcia/filmy, a 23% na historię zatrudnienia.

W ankiecie zapytano również, do jakich danych na temat swoich znajomych chcieliby mieć Amerykanie. Najczęściej wybieraną odpowiedzią była karalność oraz... informacje finansowe. Okazuje się również, że ludzie są gotowi zapłacić duże pieniądze, aby być całkowicie anonimowymi w sieci. 31% respondentów zadeklarowało, że w tym celu zapłaciłoby do 100 dolarów, 12% zapłaciłoby od 101 do 500 dolarów, 8% zapłaciłoby od 500 do 1000 dolarów, a 3% zapłaciłoby więcej nawet niż 1000 dolarów. Z pełnymi danymi wynikającymi z ankiety można się zapoznać przechodząc na tę stronę.

Źródło: TechSpot