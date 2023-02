Philips prezentuje dwa nowe zakrzywione monitory biznesowe z serii 6000. Można liczyć na przekątną ekranu 44,5 cala

Philips zaprezentował ostatnio dwa nowe pokaźne monitory przeznaczone do zastosowań biznesowych. Modele 45B1U6900C i 45B1U6900CH mają bliźniaczą specyfikację. Producent zdecydował się na zakrzywiony ekran o przekątnej 44,5 cala. Nowe urządzenia cechują się także bardzo szerokim formatem. Zaproponowano proporcje 32:9, co z pewnością będzie stanowiło dobrą alternatywę dla stanowisk wyposażonych w dwa monitory.

Philips zaprezentował dwa nowe monitory biznesowe z serii 6000: 45B1U6900C i 45B1U6900CH. Oba urządzenia cechują się przekątną ekranu 44,5 cala i obsługują rozdzielczość 5120 x 1440.

Producent nie zdecydował się na zastosowanie matrycy IPS, ale użyto inne dobre rozwiązanie – VA. Całość działa w imponującej rozdzielczości 5120 x 1440. Choć pionowa wartość jest sporo poniżej 4K, to format ekranu sprawia, że monitory powinny doskonale spisywać się podczas wymagającej pracy biurowej. Urządzenia oferują odświeżanie na poziomie 75 Hz, co jest wartością w zupełności wystarczającą do typowych zastosowań biznesowych. Monitory Philipsa cechują się także bardzo dobrymi kątami widzenia. Wynoszą one 178° zarówno w pionie, jak i poziomie. Nieco rozczarowujący może być czas reakcji, który wynosi 4 ms, ale należy pamiętać, że nie są to urządzenia gamingowe.

45B1U6900C 45B1U6900CH Przekątna ekranu 32:9 32:9 Typ matrycy VA VA Rozdzielczość ekranu 5120 x 1440 5120 x 1440 Jasność 450 cd/m² 450 cd/m² Kontrast 3000:1 3000:1 Częstotliwość odświeżania 75 Hz 75 Hz Czas reakcji 4 ms 4 ms Kąty widzenia 178° (poz.) / 178° (pion.) 178° (poz.) / 178° (pion.) Głębia kolorów 8-bitowa 8-bitowa Interfejs wideo 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x USB-C 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB-C Koncentrator USB USB 3.2 Gen 1

1 x USB-B

4 x USB-A

1 x USB-C USB 3.2 Gen 2

4 x USB-A

1 x USB-C Głośniki 2 x 5 W 2 x 5 W Kamera Brak 5 Mpix Mikrofon Brak Wbudowany w kamerę Wymiary z podstawą 1085 x 515 x 238 mm 1085 x 515 x 238 mm Waga 12,81 kg 12,96 kg Cena Brak danych Brak danych

Do dyspozycji użytkowników oddano dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, i jedno lub dwa gniazda USB-C z możliwością przesyłania obrazu. Nowe monitory posiadają także gigabitowy port LAN, wejście audio oraz cztery porty USB-A 3.2, a w przypadku 45B1U6900C jedno dodatkowe gniazdo USB-B. Cechą urządzeń jest także przełącznik KVM, który w prosty sposób umożliwia zmianę źródła sygnału. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest łatwe korzystanie z dwóch komputerów przy użyciu jednego monitora i pojedynczego zestawu urządzeń peryferyjnych. Model 45B1U6900CH posiada także składaną zintegrowaną kamerkę o rozdzielczości 5 Mpix oraz wbudowany w nią mikrofon z funkcją redukcji szumów.

Nowe monitory Philipsa znajdą na pewno zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest duża powierzchnia robocza ekranów. Użycie dwóch oddzielnych monitorów wymaga dodatkowej przestrzeni, która nie zawsze jest w miejscu pracy dostępna. Propozycja holenderskiego producenta rozwiązuje ten problem, ponieważ omawiane urządzenia oferują ekran porównywalny z dwoma standardowymi monitorami. Zarówno 45B1U6900C, jak i 45B1U6900CH, będą dostępne na rynku polskim. Na razie nie jest jednak znana ich cena.

Źródło: Philips, WCCFTech