Pierwszy pendrive od Raspberry Pi. Interfejs USB 3.0, nawet 256 GB i całkiem wysoka wydajność. Specyfikacja i polskie ceny

Po usłyszeniu nazwy Raspberry Pi zapewne od razu na myśl przychodzą nam niewielkie komputery jednopłytkowe. Firma odpowiedzialna za ich tworzenie postanowiła jednak poszerzyć swoje portfolio i od teraz oferuje także przenośną pamięć, która ma się cechować przyzwoitą wydajnością i przydatną funkcjonalnością. Wszystko zostało tu zamknięte w małej, aluminiowej konstrukcji. W sprzedaży dostępne są już dwa warianty, a ich ceny można zaliczyć do bardzo wysokich.

Całkiem wydajny pendrive od Raspberry Pi właśnie wkroczył do sprzedaży. Ma on całkiem sporo do zaoferowania, ale cen nie można zaliczyć do niskich.

Nowa seria przenośnych nośników danych, której nazwa to po prostu Raspberry Pi Flash Drive, wykorzystuje do działania interfejs USB 3.0 Gen 1x1. Do wybory mamy dwie pojemności: 128 lub 256 GB. Pierwsza zapewni nam zapis sekwencyjny na poziomie 75 MB/s, z kolei druga - 150 MB/s. Na wyposażeniu znalazła się pamięć podręczna (cache) pSLC (pseudo-SLC), która pozytywnie wpłynie na wydajność pod wysokim obciążeniem przy zapisie seryjnym. Wszystko, co zostanie w niej zapisane, następnie będzie przeniesione na pamięć QLC. Zaznaczono, że przez pamięć cache testowanie pamięci było wyzwaniem, więc w przypadku danych dotyczących wydajności pomiar zapisu odbył się przy polityce write-through (synchroniczny zapis do pamięci podręcznej i do pamięci QLC - na podstawie tego materiału z Wikipedii), zaś w wypadku pomiaru dot. odczytu: był on przeprowadzany przy pustej pamięci podręcznej.

Raspberry Pi Flash Drive Interfejs USB 3.0 Gen 1x1 Pojemność 128 lub 256 GB Zapis sekwencyjny 128 GB: 75 MB/s

256 GB: 150 MB/s Odczyt sekwencyjny Brak oficjalnych informacji Napięcie operacyjny 5 V DC Temperatury operacyjne 0 do 70 stopni Celsjusza Temperatury przechowywania -25 do 85 stopni Celsjusza Wydajność pamięci 128 GB Odczyty losowe (4 kB): 16 tys. IOPS

Zapisy losowe (4 kB): 21 tys. IOPS Wydajność pamięci 256 GB Odczyty losowe (4 kB): 18 tys. IOPS

Zapisy losowe (4 kB): 22 tys. IOPS Obudowa Aluminium Wymiary 42 x 12,2 x 6,5~4,6 mm Masa Mniej niż 6 g Produkcja Przynajmniej do 2030 roku Ceny oficjalne 128 GB - 30 dolarów

256 GB - 55 dolarów Ceny w Polsce 128 GB - 135 zł (Botland)

256 GB - 245 zł (Botland)

Niezależnie od wersji pamięciowej, pendrive ma przetrwać nagłe sytuacje, czyli np. zbyt szybkie wyciągnięcie go z portu USB lub jakiś problem z zasilaniem. Możemy też liczyć na skorzystanie z technologii S.M.A.R.T. - dzięki niej można łatwo sprawdzić stan nośnika. Nowość od Raspberry Pi będzie się przy tym automatycznie przełączać w stan niskiego poboru mocy, kiedy nie będzie wykorzystywana. Jeśli chodzi o Polskie sklepy, to zakupu możemy dokonać w sklepie Botland. Ceny wynoszą analogicznie 135 i 245 zł, więc - jak wspomniano - jest drogo. Kartę produktu znajdziemy pod tym adresem, z kolei wpis na oficjalnym blogu jest tutaj.

Źródło: TechPowerUp, Raspberry Pi, Wikipedia, Tłumacz Google