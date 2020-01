Przerwa w dostawie prądu zatrzymała produkcję w Samsungu

Samsung to koreański gigant na rynku nowych technologii. Wspomniany czebol przoduje w produkcji pamięci NAND, smartfonów oraz matryc, oferując również całe zatrzęsienie innych produktów - telewizory, soundbary, monitory, laptopy, tablety, nośniki półprzewodnikowe oraz sprzęt kuchenny. Tak rozbudowane portfolio i wysoka sprzedaż wymaga naprawdę sporych mocy przerobowych, a więc Koreańczycy dysponują więcej niż kilkoma naprawdę okazałymi zakładami produkcyjnymi. Podczas gdy my świętowaliśmy nowy rok, to jeden z FABów wyspecjalizowany w pamięciach NAND i DRAM zanotował przerwę w dostawie prądu. Jedna minuta wystarczyła by odbić się negatywnie na produkcji.

Szacowane straty sięgają prawdopodobnie kilku miliardów wonów, jest to jednak nic w porównaniu do podobnej awarii z 2018 roku gdzie 30 minutowy przestój kosztował samsunga 163,8 milionów złotych.

W minionych dniach zakład produkcyjny należący do Samsunga i mieszczący się w Hwaseong, około 60 kilometrów na południowy wschód od Seulu, zmuszony został do przestoju. Spowodowane zostało to przerwą w dostawie prądu, która trwała minutę. Wszystko przez wybuch kabla służącego do przesyłu energii w pobliskiej podstacji, co skutkowało odcięciem zasilania w sąsiedztwie fabryki. Jest to informacja o tyle ważna dla czytelników PurePC, że omawiany zakład produkuję kości pamięci NAND oraz DRAM.

Koreańczycy utrzymują, że mowa o drobnej awarii, a wznowienie produkcji wymagać będzie tylko dwóch do trzech dni pracy. Szacowane straty nie są zbyt wielkie i sięgają prawdopodobnie kilku miliardów wonów (1 miliard KRW to około 3,27 milionów PLN). Chociaż kwota zdecydowanie robi wrażenie na zwykłym śmiertelniku, to warto przypomnieć, że awaria w 2018 roku gdzie fabryka Samsunga w Pyeongtaek utraciła zasilanie na 30 minut odbiła się stratami rzędu 50 miliardów wonów, czyli około 163,8 milionów złotych.

