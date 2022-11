Overdose - wideo z rozgrywką niezapowiedzianej jeszcze gry Hideo Kojimy wyciekło do sieci

W sieci pojawił się materiał z gry pt. Oderdose. Mowa o nieco ponad 2-minutowym gameplay'u. Tytuł ów nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, więc nic dziwnego, że mamy do czynienia z materiałem wideo o dość kiepskiej jakości. Już teraz nie milkną jednak głosy, że będzie to nowy horror Hideo Kojimy z Margaret Qualley w roli głównej. Wskazuje na to przede wszystkim plansza, która pojawia się w końcówce nagrania.

Do sieci dostało się nieoficjalne wideo z nowej gry Hideo Kojimy. Chodzi o horror pt. Overdose, w którym główną rolę odegra Margaret Qualley.

W czerwcu Tom Henderson znany z wrzucania przecieków, powołując się na swoje źródła, ujawnił, iż Hideo Kojima pracuje nad nowym projektem o nazwie Overdose (ang. przedawkowanie). Zdradził wtedy, że gra nie będzie kontynuacją Death Stranding, ale w rolę głównej bohaterki wcieli się Margaret Qualley, która w poprzednim tytule Japończyka zagrała Mamę. Tak się składa, że w najnowszym materiale występuje właśnie Margaret Qualley:

Ze wcześniejszych doniesień Hendersona wynika, że swoje dotychczasowe informacje czerpał on właśnie z powyższego filmiku, który obecnie stał się już dostępny publicznie. Widzimy w nim ubraną w niebieską sukienkę Margaret Qualley, która przemierza ciemny korytarz, oświetlając drogę latarką. Na ten moment spekuluje się, że materiał ów został przygotowany na któryś z nadchodzących pokazów. Być może na grudniowe The Games Awards? Jakby tego było jednak mało, w sieci pojawiły się też grafiki z domniemanej gry (w tym logo), które możecie zobaczyć poniżej. Faktycznie wygląda to tak, jakby zapowiedź gry miała pojawić się lada chwila.

Źródło: YouTube