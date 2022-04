OPPO Reno7 już w Polsce. Podstawowy model z funkcją mikroskopu i aparatem do selfie z OPPO Find X5 Pro

W pierwszej połowie kwietnia na polskim rynku zadebiutowały nowe smartfony serii OPPO Reno7, a także świetnie wyposażony, choć kosztowny flagowiec OPPO Find X5 Pro. Portfolio produktowe dostępne w Polsce wzbogaciło się o modele OPPO Reno7 5G oraz OPPO Reno7 Lite 5G. Na polską premierę bazowego przedstawiciela tegorocznej linii musieliśmy czekać aż do teraz. Urządzenie kosztujące w podstawowej konfiguracji 1599 zł, oferowane jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz pomarańczowym, wykorzystującym włókno szklane imitujące skórę. Choć OPPO Reno7 jest przedstawicielem typowej średniej półki cenowej, znajdziemy w nim kilka przydatnych rozwiązań, z których wyróżnia się aparat do zdjęć mikroskopowych z 15-krotnym lub 30-krotnym powiększeniem. Na ile efektowne są fotografie uzyskane rzeczoną jednostką? Przekonajmy się.

Smartfon OPPO Reno7 trafia na polskie półki sklepowe. Atrakcyjne wizualnie urządzenie z szybką pamięcią UFS i ekranem AMOLED może zainteresować potencjalnych klientów funkcją mikroskopu.

Smartfon OPPO Reno7 korzysta z 6,4-calowego panelu AMOLED, który wyświetla obraz z częstotliwością 90 Hz. Urządzenie otrzymało certyfikaty Netflix HD/HDR, Amazon HDR oraz YouTube HD. Oznacza to możliwość oglądania materiałów dostępnych na wspomnianych platformach w wysokiej jakości. Rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli przy proporcjach 20:9 oznacza zagęszczenie na poziomie 409 ppi. Front smartfona chroniony jest warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass 5, ale producent zastosował tu także dodatkową powłokę oleofobową. Nad wydajnością czuwa chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G, GPU Adreno 610 oraz 8 LPDDR 4X GB RAM i 128 GB pamięci UFS na dane użytkownika. Tę ostatnią możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD o kolejny 1 TB. Choć nie uświadczymy tu obecności modemu 5G, możemy liczyć na obsługę standardów: 4G, NFC, WiFi ac oraz Bluetooth 5.1 BLE. Fanów słuchawek przewodowych ucieszy obecność złącza audio Jack 3,5 mm.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie, natomiast możemy korzystać także z biometrii w postaci systemu rozpoznawania twarzy. W zestawie sprzedażowym, poza smartfonem, kablem USB-C i etui, znajdziemy dodatkowo ładowarkę SuperVOOC. Ostatnie z wymienionych akcesoriów pozwala ładować akumulator o pojemności 4500 mAh mocą 33 W w czasie wynoszącym około 60 minut. Zestaw fotograficzny składa się z aparatu głównego z matrycą o rozdzielczości 64 MP, jednostki monochromatycznej z sensorem 2 MP oraz dodatkowego obiektywu skupionego na fotografii makro. Mamy jeszcze 32 MP kamerkę do selfie. Tę samą, co w OPPO Find X5 Pro. Na dole wpisu znajdziecie przykładowe zdjęcia uzyskane przy użyciu rzeczonego aparatu. Jeśli zdecydujecie się kupić OPPO Reno7 do 15 maja, możecie liczyć na gratis w postaci słuchawek OPPO Enco Free2 wartych 499 zł oraz na roczną ochronę ekranu. Cena to 1599 zł.

OPPO Reno7 Lite 5G OPPO Reno7 (4G) Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680 4G Ekran 6,4-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

20:9 RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.7

2MP mono f/2.4

Makro 2 MP f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.2 32 MP f/2.4 Akumulator 4500 mAh

33 W System Android 11, ColorOS 12 Android 12, ColorOS 12 Wymiary i waga 160 x 73 x 7,5 mm

173 g 160 x 73,2 x 7,5 mm

175 g Cena 1899 zł 1599 zł

Obudowa OPPO Reno7.

Ziarno Kawy.

Źródło: OPPO