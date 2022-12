OPPO pracuje nad własnymi układami SoC. Pierwszy smartfon z autorskim procesorem ma pojawić się w 2024 roku

Choć na rynku nie brakuje świetnych układów SoC od takich firm jak Qualcomm czy MediaTek, to jednak tacy producenci smartfonów jak Apple, Samsung czy Google wolą stawiać się na własne rozwiązania. Jeszcze niedawno przez moment wydawało się, że do grona tych gigantów na dobre dołączy także Xiaomi. Dziś z kolei docierają do nas pogłoski, jakoby również OPPO zamierzało spróbować swoich sił w tworzeniu układów SoC.

Autorem tych doniesień jest niezawodny @UniverseIce, który twierdzi, że pierwszy smartfon OPPO z nowym, autorskim procesorem zadebiutuje już w 2024 roku. Do prac nad SoC zaangażowano ponoć tysiące inżynierów. Możliwe, że nie tylko OPPO, ale także inne marki BBK Electronics, w tym OnePlus, realme, Vivo czy iQOO będą korzystać z projektowanych właśnie układów. Warto wiedzieć, że OPPO opracowało już kilka chipów dla smartfonów, które odpowiadają np. za przetwarzanie aparatu, płynność wyświetlania czy łączność bezprzewodową. Stworzenie pełnoprawnego SoC nie wydaje się więc poza zasięgiem.

Na ten moment nie jesteśmy w stanie ocenić, czy OPPO tworzy procesory z niższej, średniej czy górnej półki. Wiemy jednak, że tego typu przedsięwzięcia ogólnie uchodzą za dosyć ryzykowne. Samsung ostatecznie nadal trzyma się swoich układów Exynos, jednak sporo użytkowników unika smartfonów z tymi SoC ze względu na wysokie temperatury i słabą energooszczędność. Xiaomi ma za to na swoim koncie tylko kilka układów Surge, aczkolwiek możemy je traktować wyłącznie w kategorii egzotycznej ciekawostki. Również procesory Tensor od Google nie uchodzą za idealne, bowiem pod wieloma względami zostają w tyle za konkurencją. Przed OPPO stoi więc poważne wyzwanie.

Źródło: Sammobile, @UniverseIce