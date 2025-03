Onimusha 2: Samurai's Destiny - remaster kolejnej odsłony kultowej serii z nową zapowiedzią. Wiadomo kiedy nastąpi premiera

Zasłużona seria slasherów od Capcom przeżywa swojego rodzaju renesans. W przyszłym roku najprawdopodobniej zawita zupełnie nowa jej odsłona, Onimusha: Way of the Sword, która otrzymała już garstkę materiałów i prezentuje się całkiem obiecująco. Nadal jednak trwają prace nad przywracaniem kultowych pierwszych części. Kilka lat temu odniesiono sukces przy Onimusha: Warlords, teraz zaś szykujemy się na remaster kontynuacji - Samurai's Destiny.

Onimusha 2: Samurai's Destiny otrzymało drugą zapowiedź, w której reżyser gry opowiada o szczegółach związanych z remasterem. Dowiedzieliśmy się także, że premiera odbędzie się 23 maja na PC oraz konsolach Sony i Microsoftu poprzedniej i obecnej generacji, a także Nintendo Switch.

Na początku 2019 roku pojawił się remaster otwierającego tę zasłużoną serię Onimusha: Warlords, zbierając w większości przypadków pozytywne noty. Po tym sprawdzeniu rynku Capcom powoli, ale zdecydowanie idzie za ciosem, bo poza zaplanowanym na 2026 rok kolejnym sequelem pojawia się jeszcze odrestaurowana wersja Onimusha 2: Samurai's Destiny, które również ma już ponad dwadzieścia lat na karku i nigdy nie wyszło poza PS2. Teraz na Future Games Show pojawił się kolejny trailer, a razem z nim data premiery:

A odpowiednim wprowadzeniem zajął się sam reżyser tytułu, czyli Motohide Eshiro. W nowej wersji Onimusha 2: Samurai's Destiny czeka nas chociażby swoisty lifting systemu walki, związany przede wszystkim z trafieniami krytycznymi i magicznymi atakami. Co więcej, już od początku dostępne będą minigry (zamiast dopiero po ukończeniu kampanii, jak w oryginale). Poszukujący wyzwań weterani z pewnością docenią Hell Mode, w którym bohater ginie od jednego ciosu od jakiekolwiek przeciwnika. Deweloperzy z Capcom zaprezentują tez dodatki, jak soundtrack do odsłuchania i nigdy dotąd niepokazywane szkice.

Źródło: Future Games Show