OnePlus Z - nowy smartfon ujawniony dzięki programowi PayBack

Wycieki traktujące o nadchodzących smartfonach gigantów branży mobilnej nie są niczym nowym. Lwia ich część dotyczy upublicznienia informacji pochodzących z dokumentów uzyskanych z łańcucha dostaw. Niekiedy trafiają się nam nieoficjalne dane będące czystym przypadkiem i z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w temacie smartfona OnePlus Z. Znaczna część specyfikacji technicznej urządzenia wraz z ceną pojawiła się bowiem w ankiecie programu PayBack. Przyznacie, że jest to dość niecodzienne miejsce na wyciek? Sprawa jest o tyle ciekawa, że wspomniana usługa należy do zaufanych i informacje weń zawarte można brać za więcej niż prawdopodobne.

Udało nam się poznać niemal kompletną specyfikację techniczna smartfona OnePlus Z. Czym będzie charakteryzował się najtańszy przedstawiciel tegorocznej serii?

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że producent przygotowuje nowość w postaci modelu OnePlus 8 Lite. Jak się okazało, smartfon ten przyjmie nazwę OnePlus Z i będzie stanowił lżejszą wersję „ósemek”. Jako że ceny startowe OnePlusa 8 zaczynały się od 3299 zł, a wersji z dopiskiem Pro w nazwie od 4199 zł, urządzenie takie wydaje się rozsądnym krokiem. Wcześniejsze informacje o OnePlusie Z nie do końca zgadzają się z najnowszymi doniesieniami, które stawiają rzeczony sprzęt w nieco innym świetle. Czy korzystniejszym, każdy musi ocenić sam. Niektóre kwestie wypadają tu lepiej, podczas gdy inne kuleją. Zważając na to, że nowe dane pochodzą od cieszącego się uznaniem programu PayBack, obstawiam, że prezentują one bliższą rzeczywistości specyfikację techniczną modelu.

Jeśli wierzyć tytułowym informacjom OnePlus Z zostanie wyposażony w układ Qulacomm Snapdragon 765, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Naturalnie, smartfon będzie zgodny z siecią 5G. Ekran o przekątnej 6,55-cala to element pracujący z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Bezpośrednio pod wyświetlaczem znajdziemy czytnik linii papilarnych. Baterię o pojemności 4300 mAh naładujemy za pomocą szybkiego ładowania 30 W. Mamy tu również dostęp do potrójnej kamery głównej składającej się z aparatów o rozdzielczości 64 Mpix, 15 Mpix oraz 2 Mpix, a także frontowej kamerki do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Wszystko za kwotę około 330 dolarów.

