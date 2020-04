OnePlus Z zamiast OnePlusa 8 Lite - premiera smartfona w lipcu

Jeśli czekaliście na premierę OnePlusa Lite 8, z pewnością poczuliście zawód podczas prezentacji ostatnich flagowych smartfonów producenta. Nie został wtedy bowiem pokazany rzeczony sprzęt. Dodając do tego stanowisko firmy, z którego wynikało, że zamierza ona skupić się na flagowcach, można było wysnuć smutny wniosek dotyczący przyszłości modelu 8 Lite. Jak się okazuje, najprawdopodobniej mylny, gdyż nieoficjalne informacje potwierdzają, że OnePlus 8 Lite faktycznie powstanie. Natomiast przyjmie zupełnie inne nazewnictwo. OnePlus Z, bo tak najpewniej zostanie nazwany lżejszy wariant najświeższych przedstawicieli linii producenta, zadebiutuje w okolicach lipca. Znamy jego specyfikację.

Wygląda na to, że nie mamy co czekać na premierę OnePlusa 8 Lite. Na otarcie łez mamy jednak dobrą informację. Firma przygotowuje dla nas nowy sprzęt będący niczym zastępstwo dla wspomnianego smartfona. Mowa o modelu OnePlus Z.



fot. MaxJmb

OnePlus wszedł na rynek z przytupem i od razu zajął na nim istotną pozycję. Przynajmniej w kwestii świadomości marki. Firma pokazała bowiem, że można robić sprzęt niedrogi, a jednocześnie nowoczesny, wydajny i naszpikowany przydatnymi dodatkami. Istotna, jak można się domyślać, była zawsze cena. To ona pozwalała traktować urządzenia marki OnePlus jako rozsądną alternatywę dla flagowców Samsunga, LG, Huawei czy Xiaomi. Niestety, producent podążył za obecnym trendem na coraz wyższą wycenę modeli sztandarowych. Za OnePlus 8 zapłacimy od 3299 zł do 3749 zł, za wersję z dopiskiem Pro w nazwie od 4199 zł do 4699 zł. Co, jeśli szukamy tańszego OnePlusa?



fot. OnLeaks / 91Mobiles

Tą tańszą opcją może okazać się nadchodzący OnePlus Z. Urządzenie to zadebiutuje na rynku już lub dopiero (niepotrzebne skreślić) w najbliższe wakacje. Uściślając — w lipcu. Z nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się co nieco o jego specyfikacji technicznej. Wiemy na przykład to, że smartfon otrzyma ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 1000 z grafiką Mali-G77 MC9, 6,4-calowy wyświetlacz z odświeżaniem częstotliwością 90Hz oraz 8 GB RAM. Pamięć na dane to 128 GB oraz 256 GB w zależności od wybranej wersji. Dostępną konfigurację dopełniają akumulator o pojemności 4000 mAh z Warp Charge 30T oraz port USB-C. Pozostaje nam czekać na kolejne informacje, na przykład odnoszące się do cen.



fot. OnLeaks / 91Mobiles

Źródło: MaxJmb (Twitter)