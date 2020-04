OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro już oficjalnie, znamy też polskie ceny

Nowe OnePlusy bez wątpienia były bardzo wyczekiwanymi smartfonami. W końcu zeszłoroczne modele (zwłaszcza te z dopiskiem Pro) powiesiły poprzeczkę niezwykle wysoko - zaoferowały nie tylko świetne ekrany z odświeżaniem 90 Hz, ale i topowe komponenty właściwie w każdym aspekcie, co przełożyło się na ogólnie wysoką jakość urządzeń. Co przynosi ósma generacja? Jest kilka znaczących nowości. Pierwsza z nich to ulepszone ekrany z otworem na przednią kamerkę. Nie sposób nie wspomnieć też o obsłudze sieci 5G, ładowania indukcyjnego, jak również wodoszczelności IP68. Wszystkie to sprawia, że mamy do czynienia z najbardziej kompletnymi OnePlusami w historii. Pytanie jednak, ile trzeba będzie zapłacić za niemal doskonałego smartfona?

Nowe OnePlusy startują od 3299 zł. Jak więc widać, tanio już było. Smartfony zaczną trafiać do klientów od 21 kwietnia i dopiero wtedy przekonamy się, czy są one warte zaproponowanych cen.

Specyfikację modeli OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro poznaliśmy już kilka dni wcześniej, dlatego premiera tych urządzeń nie wywołała u nas opadu szczęki. Najważniejszą jednak kwestią pozostają tutaj polskie ceny smartfonów, które wyciekły do sieci niedługo po prezentacji. Póki co urządzenia dostępne w przedsprzedaży w sklepie x-kom w następujących cenach:



OnePlus 8 8/128 GB (Onyx Black/Glacial Green) - 3299 zł

(Onyx Black/Glacial Green) - OnePlus 8 12/256 GB (Glacial Green/Interstellar Glow) - 3749 zł

(Glacial Green/Interstellar Glow) - OnePlus 8 Pro 8/128 GB (Onyx Black) - 4199 zł

(Onyx Black) - OnePlus 8 Pro 12/256 GB (Glacial Green/Ultramarine Blue) - 4699 zł

Jak widać, tanio już było. Musimy mieć na uwadze, że na pokładzie smartfonów znajduje się układ Qualcomm Snapdragon 865, który mocno winduje ceny dzisiejszych flagowców. Na tle innych topowych urządzeń nie jest więc źle, jednak trzeba zauważyć, że zeszłoroczne OnePlusy są znacznie tańsze, a przecież względem podstawowej "ósemki" aż tak wiele różnic nie ma - dopiero model Pro oferuje m.in. lepszy ekran 120 Hz, ładowanie bezprzewodowe czy IP68. Smartfony zaczną trafiać do klientów od 21 kwietnia i dopiero wtedy przekonamy się, czy są one warte zaproponowanych cen.

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Ekran 6,55 cala AMOLED, FHD+ 2400x1080, odświeżanie 90 Hz 6,78 cala AMOLED, QHD+ 3168x1440, odświeżanie 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 RAM i pamięć wewnętrzna 8/12 GB LPDDR4X RAM

128/256 GB UFS 3.0 8/12 GB LPDDR5 RAM

128/256 GB UFS 3.0 System Android 10 z Oxygen OS Android 10 z Oxygen OS Główny aparat fotograficzny 48 Mpix Sony IMX586, F/1.75, OIS/EIS;

16 Mpix (szerokokątny), F/2.2, 116°;

2 Mpix makro, F/2.4 48 Mpix Sony IMX689, F/1,78, OIS/EIS;

48 Mpix (szerokokątny), F/2.2, 120°;

8 Mpix telezoom, F/2.4, OIS;

5 Mpix z filtrem kolorów, F/2.4 Przedni aparat 16 Mpix Sony IMX471, F/2.0 16 Mpix Sony IMX471, F/2.0 Bateria 4300 mAh z ładowaniem 30 W 4510 mAh z ładowaniem 30 W (przewodowo i indukcyjnie) Wymiary 160,2 x 72,9 x 8,0 mm 165,3 x 74,4 x 8,5 mm Waga 180 g 199 g Inne Dual SIM, NFC, 5G IP68, Dual SIM, NFC, 5G

Źródło: OnePlus, x-kom