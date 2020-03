Funkcja Always on Display ponownie trafi na smartfony OnePlusa

OnePlus 6 zadebiutował dwa lata temu i przyniósł on wiele nowych ciekawych funkcji. Jedną z ważniejszych było Always on Display, dzięki której zawsze przy wyłączonym ekranie mamy gotowy podgląd aktualnej godziny i najważniejszych powiadomień. Niestety, po pewnym czasie producent postanowił ją wyłączyć za pomocą aktualizacji, co z pewnością nie spodobało się użytkownikom tych smartfonów. Powód? Zbyt duże drenowanie baterii. Problem ten okazał na tyle poważny, że do dziś żaden model OnePlusa nie oferuje tej funkcji. Na szczęście dla fanów tej marki mamy dobrą wiadomość - wszystko wskazuje na to, że już niebawem producent wyda nowe oprogramowanie dające dostęp do Always on Display.

Firma OnePlus poinformowała właśnie, że ponowne zaimplementowanie Always on Display znajduje się w jej planach. Mało tego - pierwsze testy wypadły ponoć bardzo pomyślnie. Można się domyślać, że najpewniej chodzi tutaj o niski pobór energii tej funkcji, który bez wątpienia jest tutaj kluczowy. Najbliższa aktualizacja dla smartfonów OnePlusa ukaże się zapewne w połowie kwietnia i jest spora szansa, że będzie zawierać ona omawianą nowość. Niewykluczone, że nadchodząca ósma generacja flagowców zaoferuje ją od razu po wyjęciu z pudełka.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap. — OnePlus (@oneplus) March 27, 2020

Always on Display to jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji przez użytkowników OnePlusów. Nie chodzi tu tylko o otrzymanie czegoś, co jest obecne z urządzeniach konkurencji. Ostatnie modele OnePlusa zostały pozbawione ikony powiadomień, a to wymusza konieczność wybudzania telefonu w celu podejrzenia notyfikacji. Na szczęście już niebawem będzie to przeszłością. Przy okazji należą się brawa dla producenta za słuchanie opinii fanów. Trzeba wspomnieć, że AoD to przecież tylko wierzchołek góry lodowej. Smartfony OnePlus 8 i 8 Pro mają posiadać certyfikaty wodoszczelności oraz możliwość ładowania bezprzewodowego, w związku z czym będą to chyba najbardziej kompletne urządzenia tej firmy.

Źródło: GSMarena