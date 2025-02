OnePlus Open 2 jednak nie doczeka się premiery. Na ten moment marka woli trzymać z dala od rynku składanych smartfonów

Na rynku składanych smartfonów w ostatnim czasie nie dzieje się zbyt dużo, jednak wypada odnotować, że dołączyło do niego kilku znanych producentów, a więc rola Samsunga staje się tu coraz mniej dominująca. Jeśli jednak mieliście nadzieję, że tę drobną stagnację rozgoni OnePlus z kolejnym modelem Open, to musimy Was rozczarować. Vale G, menedżer ds. produktów OnePlus Open potwierdził, że w tym roku nie doczekamy się premiery "dwójki".

OnePlus na razie odpuszcza rynek składanych smartfonów. Być może jednak w ramach rekompensaty będziemy mogli kupić w Polsce model OPPO Find N5, który zapowiada się niezwykle obiecująco?

Jak wynika z wiadomości zamieszczonej na oficjalnej stronie OnePlusa, marka wstrzymuje swoje plany dotyczące składanych smartfonów by "dokonać ponownej kalibracji pod kątem innowacji", cokolwiek to oznacza. Oczywiście marka nie wycofuje się całkowicie z rynku składanych smartfonów, ale raczej robi sobie długą przerwę do momentu, aż będzie w stanie zaprezentować coś naprawdę wyjątkowego. Jak możemy przeczytać w komunikacie: "W OnePlus naszą główną siłą i pasją jest wyznaczanie nowych standardów i kwestionowanie statusu quo we wszystkich kategoriach produktów. Mając to na uwadze, starannie rozważyliśmy kwestie timingu i naszych kolejnych kroków w zakresie urządzeń składanych. Podjęliśmy decyzję, aby nie wypuszczać składanego urządzenia w tym roku. Choć może to być zaskoczeniem, uważamy, że jest to dla nas właściwe podejście w tym momencie. Ponieważ OPPO przejmuje prowadzenie w segmencie składanych urządzeń dzięki Find N5, jesteśmy zobowiązani do opracowywania produktów, które zdefiniują na nowo wiele kategorii i zapewnią Ci innowacyjne i ekscytujące doświadczenia, jednocześnie ściśle dostosowując się do naszego motto Never Settle".

Można odnieść wrażenie, że decyzja może być niejako spowodowana bliską premierą modelu OPPO Find N5. Urządzenie to oficjalnie ma zostać zaprezentowane 20 lutego, jednak już teraz wiemy, że produkt ma zawierać 7-rdzeniową wersję Snapdragona 8 Elite, potrójny aparat fotograficzny, obudowę z certyfikatem IPX8/IPX9, baterię 5600 mAh, a przy tym powinien być niezwykle cienki (rozłożony ma mieć grubość 4,2 mm). Kto wie, być może model będzie dostępny globalnie i niebawem znajdziemy go na półkach w rodzimych sklepach? To z pewnością byłaby dla nas wystarczająca rekompensata braku OnePlusa Open 2 w tym roku.

Źródło: OnePlus, GSMarena