OMEN 25L, OMEN 30L i OMEN 27i - monitor i komputery dla graczy

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym laptopie OMEN by HP 15 (2020), który oprócz przeprojektowanego designu, będzie również wyposażony w nowe układy AMD Ryzen serii 4000 oraz maksymalnie kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060. Nowy notebook to jednak nie jedyna nowość, jaką przygotowało amerykańskie przedsiębiorstwo dla graczy. W planach na najbliższe miesiące są także nowe zestawy komputerowe oraz 27-calowy monitor Quad HD z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. W przypadku desktopów nowe zestawy będą opierały się zarówno na procesorach Intel Comet Lake-S jak również AMD Ryzen serii 3000. Nie zabraknie ponadto topowych układów graficznych w postaci np. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Firma HP przygotowała nowe zestawy komputerowe OMEN 25L oraz OMEN 30L, z procesorami Intel Comet Lake-S oraz AMD serii 3000, a także gamingowy monitor OMEN 27i z matrycą Quad HD.

Producent zaprezentował dzisiaj oficjalnie dwa nowe zestawy komputerowe: OMEN 25L oraz OMEN 30L. Jak łatwo się domyślić, różnica dotyczy głównie pojemności mierzonej w tym wypadku w litrach (25 litrów oraz 30 litrów). Nowe PC mają cechować się jeszcze bardziej stonowanym designem, potęgowanym przez przeprojektowane logo marki OMEN. Zestawy mają również być bardzo wydajne - do dyspozycji otrzymamy m.in. procesory Intel Core 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake-S jak również desktopowe jednostki AMD Ryzen serii 3000 (Zen 2). W przypadku Intela dostępne będą m.in. jednostki serii K do Intel Core i9-10900K włącznie (wraz z chipsetem Z490). W przypadku AMD najwydajniejszym procesorem będzie AMD Ryzen 9 3900 z 12 rdzeniami i 24 wątkami.

W przypadku kart graficznych wybór także będzie szeroki. Do wyboru otrzymamy układy NVIDIA GeForce RTX: RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080, RTX 2080 SUPER oraz RTX 2080 Ti. W przypadku kart AMD możemy z kolei liczyć m.in. na Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700 XT. Komputery będą miały także zamontowane pamięci RAM DDR4 od HyperX o pojemności do 64 GB oraz prędkości do 3200 MHz (dzięki dedykowanym profilom XMP). Oprócz tego, HP współpracuje również z firmami Western Digital oraz Cooler Master, dzięki czemu w nowych zestawach OMEN 25L oraz OMEN 30L możemy spodziewać się nośników SSD od WD oraz zasilaczy od Cooler Master.

Zestawy komputerowe OMEN 25L oraz OMEN 30L będą mogły być konfigurowane zarówno pod chłodzenie powietrzem jak również chłodzenie cieczą. Pod obciążeniem podzespoły mają być chłodniejsze o średnio 10 stopni w porównaniu do poprzedniej generacji gotowych zestawów PC od HP. Dodatkowo OMEN 30L będzie wyposażony w dodatkowy, 120 mm wentylator na froncie obudowy, który dodatkowo będzie obsługiwał podświetlenie LED RGB. Nowe zestawy komputerowe OMEN trafią do sprzedaży w USA od jutra w cenie od 899,99 dolarów za OMEN 25L oraz od 1199,99 dolarów za OMEN 30L. Nie wiemy natomiast kiedy komputery pojawią się w Polsce, nie omieszkamy jednak podzielić się stosowną informacją, gdy ją uzyskamy od lokalnego przedstawiciela marki HP.

Oprócz nowych zestawów PC, firma HP prezentuje dzisiaj także monitor gamingowy OMEN 27i. Sprzęt wyposażono w 27-calowy ekran IPS (a raczej Nano IPS jak marketingowo określa to producent) o rozdzielczości 2560x1440 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Z włączoną funkcją overdrive czas reakcji monitora OMEN 27i ma wynosić 1 ms. Oprócz tego sprzęt posiada certyfikat NVIDIA G-SYNC Comaptible. OMEN 27i zostanie wyposażony w następujący zestaw portów: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.3, dwa złącza USB 3.0 oraz gniazdo audio-jack 3,5 mm. Sprzedaż w USA rusza dzisiaj (w Polsce również nieznany jest termin debiutu), natomiast cena wynosi 499,99 dolarów.

