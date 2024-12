OD - enigmatyczny horror od Hideo Kojimy, który ma być czymś wyjątkowym. W tle technologia Meta Human i Unreal Engine 5

Hideo Kojima jest znanym projektantem gier wideo z Japonii. Jego produkcje zazwyczaj wyróżniają się na tle innych swoją nieoczywistą i interesującą fabułą. Odpowiada on za takie gry jak Death Stranding, czy też serię Metal Gear. Niedługo po debiucie pierwszej ze wspomnianych pozycji Kojima wyznał, że chciałby stworzyć tytuł będący horrorem. Otrzymaliśmy właśnie zapowiedź zwiastuna gry OD, która jest równie enigmatyczna, co same plany autora.

Gracze wyczekujący informacji o drugiej części gry Death Stranding otrzymali w zamian tajemniczą zapowiedź powstającej produkcji pod nazwą OD. Mimo że nie zdradza ona zbyt wiele, to nieoficjalne informacje o samym tytule pojawiły się już pod koniec 2022 roku.

Na początek garść oficjalnych informacji o zbliżającej się produkcji OD: odpowiada za nią wspomniany Hideo Kojima, który współpracuje tym razem z Xbox Game Studios, a także z reżyserem filmowym Jordanem Peelem, który w swoim dorobku ma same horrory (Uciekaj!, To my, Nie!). Zapowiedź zdradziła także, że w grze pojawią się takie osoby jak Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Złodziejski honor), Hunter Schaffer (Euforia) oraz Udo Kier (Ciało dla Frankensteina). Mamy więc gwiazdorską obsadę, która została przeniesiona do gry za pomocą technologii Meta Human - od razu można zauważyć, że dzięki temu postacie wyglądają realistycznie, a to samo można powiedzieć także o samej mimice ich twarzy. Czym więc ma być OD? Według Hideo Kojimy tytuł będzie unikalny i wyróżniający się spośród innych swoim stylem, a przy okazji ma zatrzeć granicę pomiędzy filmem a grą wideo. Produkcja będzie oczywiście horrorem, co dość wyraźnie można zauważyć, oglądając zapowiedź.

Co jednak ciekawe, pod koniec 2022 roku w internecie pojawiły się nieoficjalne materiały o grze Overdose (mającej sporo wspólnych cech z OD), które szybko zostały usunięte. Powstający, aczkolwiek nieogłoszony wtedy tytuł był sygnowany imieniem i nazwiskiem Hideo Kojimy, natomiast ukazany świat wyraźnie prezentował silnik, na którym powstał Death Stranding - nawet lokacje były identyczne. Zapowiedziana produkcja OD powstaje natomiast na silniku Unreal Engine 5 i będzie korzystać z chmury Microsoftu (co już przy Overdose było zaznaczone). Na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że "OD ma eksplorować koncepcję testowania naszego progu strachu i co oznacza jego OD" - można założyć, że chodzi o ang. Overdose, a więc przedawkowanie. Hideo Kojima już po Death Stranding zapowiedział, że chciałby stworzyć prawdziwy horror. W ramach przygotowania oglądał wiele produkcji z tej kategorii, choć sporo z nich (choćby Oko - The Eye) nie okazało się dla niego wystarczająco strasznych.

W końcowym ujęciu z zaprezentowanego materiału na gali The Game Awards na oczach jednej z postaci odbija się obraz, na którym widać otwierające się drzwi i postać. Następnie ukazane jest istne przerażenie bohaterki. Co ciekawe, po zakończeniu zapowiedzi takim fragmentem, na scenę wyszedł Hideo Kojima w identycznym klimacie (a więc z rozświetlonego wejścia za drzwiami do ciemnego pomieszczenia). Co zaś się tyczy samych dialogów postaci w zapowiedzi, to są one bardzo abstrakcyjne i w tym momencie słowo "Overdose" odnosiłoby się bardziej do "przedawkowania" odurzających substancji, w wyniku których osoby mają dość dziwne halucynacje. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać. Można jednak założyć, że gra będzie tytułem ekskluzywnym na konsole Xbox Series i PC (ze względu na współpracę).

Źródło: Kojima Productions