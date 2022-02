NVIDIA RTX ON - Nareszcie RTX którego możesz dostać. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i fanów NVIDII

Choć w ostatnim czasie odnotowano pierwsze od dłuższego czasu spadki cen za karty graficzne, sytuacja na rynku nadal jest bardzo zła i trudno przewidzieć, czy przed premierą kolejnych generacji kart od NVIDII czy AMD coś się poprawi. Na szczęście jest ktoś, kto stara się dbać o dobro graczy! Mowa o firmie NVIDIA, która przygotowała wyselekcjonowane układy RTX ON, które każdy będzie mógł dostać... o ile będzie miał szczęście. Producent zaprezentował właśnie najnowsze zamienniki dla klawiszy w klawiaturach, od których bez wątpienia aż bije prestiżem oraz widocznym śledzeniem promieni. Nie będziemy się musieli przejmować absurdalnie wysokimi cenami czy gigantycznymi wzrostami cen za elektryczność. Jaki jest jednak haczyk w tym wszystkim?

NVIDIA RTX ON to coś, na co będzie mógł sobie pozwolić każdy fan NVIDII. Mowa o... wymiennych klawiszach do klawiatury, od których aż bije prestiżem.

NVIDIA zaprezentowała wymienne nakładki na klawisze, które wykorzystują m.in. obudowę ze szczotkowanego aluminium wraz z wyeksponowanym napisem "RTX ON" (być może mają ukryty "ficzer" i obsługują technikę śledzenia promieni w czasie rzeczywistym). Mają być oferowane przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych, więc raczej nie będzie konieczna sprzedaż nerki lub innego ludzkiego komponentu, by zakupić ten emanujący prestiżem dodatek do naszej klawiatury. Jest jednak pewny warunek, by móc go używać.

Na oficjalnej stronie NVIDII możemy przeczytać, że nowe, piękne nakładki na klawisze zostały przygotowane ekskluzywnie dla społeczności producenta. Możliwe zatem, że konieczne jest posiadanie karty graficznej GeForce RTX, w przeciwnym wypadku nakładka może nie działać poprawnie. Czas (i testy) pokaże, czy użytkownicy układów AMD Radeon lub Intel ARC (o ile doczekamy się premiery) będą mogli swobodnie skorzystać z najnowszego rozwiązania NVIDII.

Źródło: NVIDIA