NVIDIA GeForce RTX 4070 coraz bliżej. W sieci pojawiła się dokładna data premiery

Od momentu premiery ostatniej karty graficznej opartej na architekturze Ada Lovelace minęły już dwa miesiące. NVIDIA GeForce 4070 Ti kosztuje ponad cztery tysiące złotych, co dla dużej części graczy jest kwotą nie do przyjęcia. Mimo to producenci nie spieszą się z załataniem sporej luki, która powstała wśród GPU ze średniej półki cenowej. Osoby zainteresowane tańszym modelem NVIDIA GeForce RTX 4070 muszą przygotować się na kilka tygodni oczekiwania.

W sieci pojawiła się dokładna data premiery nowej karty graficznej NVIDII. Według doniesień NVIDIA GeForce RTX 4070 trafi do graczy 13 kwietnia.

Ostatnie doniesienia wskazywały już, że NVIDIA zamierza w przyszłym miesiącu wprowadzić na rynek nową kartę graficzną, jednak dokładny dzień pozostawał nieznany. Jeden z użytkowników Twittera opublikował dziś na swoim profilu pełną datę premiery. Według niego NVIDIA GeForce RTX 4070 trafi do graczy 13 kwietnia. Należy pamiętać, że nie jest to oficjalna informacja, jednak @hongxing2020 podawał już w przeszłości poprawne daty premier dotyczące kart z serii NVIDIA GeForce RTX 3000. Oznacza to, że osoby zainteresowane nowym GPU ze średniej półki będą musiały poczekać nieco ponad miesiąc.

4070 --->4/13 — hongxing2020 (@hongxing2020) March 11, 2023

Jeżeli specyfikacja nie ulegnie zmianie, to NVIDIA GeForce RTX 4070 zostanie wyposażona w rdzeń AD104 i zaoferuje 5888 jednostek CUDA. Warto podkreślić, że producent tym razem nie zamierza ograniczyć ilości pamięci w porównaniu do lepszego modelu. Gracze wciąż będą mieć do dyspozycji 12 GB GDDR6X na 192-bitowej szynie, co przełoży się na przepustowość na poziomie 504 GB/s. Standardowe TDP nowej karty ma być stosunkowo niskie, dzięki czemu wymiana zasilacza nie będzie koniecznością. Oprócz tego można liczyć na pełną obsługę DLSS 3.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 9728 7680 5888 Bloki SM 76 60 46 Rdzenie RT 76 60 48 Jednostki Tensor 304 240 184 Taktowanie bazowe 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (nominalne) 320 W 285 W 200 W TDP (maksymalne) 516 W 366 W ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. (?)

Źródło: Wccftech