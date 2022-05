Nothing Phone (1) z datą premiery. Carl Pei zdradza informacje na temat specyfikacji technicznej smartfona

Carl Pei, CEO firmy Nothing i były dyrektor OnePlus zdradza kilka smaczków dotyczących nadchodzącego smartfona. Nothing Phone (1) będzie pierwszym telefonem w portfolio producenta, natomiast z dużym prawdopodobieństwem możemy dziś przyjąć, że jest to dopiero początek budowania ekosystemu. Firma ma już w ofercie interesujące pod względem designu słuchawki Ear (1) ANC oraz launcher dla systemu Android dostępny w ramach Google Play. Nothing przygotowuje większe zmiany wizualne w interfejsie, które będą częścią nakładki Nothing OS. Carl Pei chce wręcz rzucić wyzwanie ekosystemowi Apple i choć brzmi to nazbyt górnolotnie, działanie może przynieść wiele korzyści na konsumentów decydujących się wejść w świat, w którego centrum stanie Nothing Phone (1).

Smartfon Nothing Phone (1) zadebiutuje na rynku jeszcze latem tego roku. Carl Pei potwierdził część specyfikacji wraz z najważniejszą informacją dotyczącą wykorzystanego procesora.

Nothing Phone (1) będzie pracował pod kontrolą zaprezentowanego kilka dni temu chipsetu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Tytułowy smartfon nie będzie więc flagowcem, lecz urządzeniem, któremu bliżej jest do przedstawicieli wyższej średniej półki. Sprzęt zadebiutuje najpewniej 21 lipca, a jego cena wyniesie około 500 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu na naszą walutę daje nam 2300 złotych. Według niepotwierdzonych informacji, przedsiębiorstwo pracuje również nad czterema innymi produktami. Można typować, iż w grę wchodzą: tablet, zegarek oraz kolejny, tym razem znacznie lepiej wyposażony smartfon. Być może Nothing Phone (1) jest jedynie testem, preludium przed prawdziwą mocną premierą producenta.

Bazując na grafikach udostępnionych przez CEO Nothing, możemy oczekiwać nietuzinkowego designu. Sprzęt otrzyma półprzeźroczystą obudowę, co nie powinno zaskakiwać z uwagi na konstrukcję słuchawek tego samego producenta. Szkice obrazujące prace nad urządzeniem ujawniają, że w sprzęcie zostanie wykorzystany aparat główny z matrycą o rozdzielczości 64 MP oraz ekran odświeżany częstotliwością 90 Hz. Mimo że Nothing Phone (1) będzie jedynie średniakiem, sprzęt ma szansę wnieść na rynek powiew świeżości.

