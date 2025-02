Niższe ceny na procesory, karty graficzne, zasilacze i pamięć RAM. Jest też promocja na Xiaomi i SONY PlayStation 5

Czas na świeżą porcję promocji x-komu. Zaczynamy od komponentów, których ceny obniżona zostały aż do 38%. Promocja "Ferie w podróży" przynosi jeszcze więcej korzyści, bo rabaty sięgają aż do 58%. A dla miłośników gier x-kom ma specjalną ofertę – przy zakupie konsoli PS5, możesz skorzystać z 50% zniżki na monitor INZONE M3, podnosząc swoje doświadczenie gamingowe na zupełnie nowy poziom. Sprawdź szczegóły tych i pozostałych ofert i nie przegap okazji.

W sklepie x-kom rusza promocja z niższymi cenami na procesory, karty graficzne, zasilacze i pamięć RAM. Jest promocja na Xiaomi i SONY PlayStation 5, a także wiele innych możliwości zaoszczędzenia.

Optymalizacja wydajności Twojego komputera jest teraz łatwiejsza i tańsza dzięki specjalnej ofercie od x-komu. Ta promocja to idealny moment na wprowadzenie ulepszeń, ponieważ możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów sięgających nawet 38%. To doskonała okazja, by zwiększyć wydajność Twojego komputera, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 04.02.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 819 → 729 złotych

Przecena: 1139 → 1049 złotych

Przecena: 6000 → 5600 złotych

Przecena: 2049 → 1899 złotych

Przecena: 599 → 345 złotych

Desktop Silver Monkey X Battlestation ARGB R5-5600 / 1 6GB RAM /RTX 4060Ti

Przecena: 4699 → 4299 złotych

Ferie w podróży z rabatami do 58%

Kolejna promocja x-komu nosi nazwę Ferie w podróży. Jest to idealna okazja dla każdego, kto planuje wyjazd podczas ferii i zależy mu na bezpiecznej, komfortowej i spokojnej podróży. W ofercie znajdziesz m.in. plecaki na laptopa, które są nie tylko stylowymi, ale i funkcjonalnymi towarzyszami każdej podróży, zapewniającymi bezpieczeństwo Twojemu sprzętowi. O bezpieczeństwo i stały nadzór nad Twoim domem zadbasz dzięki inteligentnym kamerom, które także znajdziesz w tej promocji. A co z relaksem? Słuchawki z najwyższej półki pozwolą Ci cieszyć się ulubioną muzyką lub podcastami, gdziekolwiek jesteś. W ofercie promocyjnej znajdziesz także aparaty, statywy, powerbanki i wiele więcej, a kupisz je z rabatami wynoszącymi nawet do 58%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ferie-podroze i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 30.01.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 69 → 38 złotych

Przecena: 279 → 209 złotych

Przecena: 250 → 189 złotych

Przecena: 90 → 69 złotych

Przecena: 169 → 70 złotych

Konsola PlayStation 5 + monitor INZONE M3 50% taniej

Sony PlayStation 5 Slim oferuje zaawansowaną technologię gier z ultraszybkim dyskiem SSD, niestandardowym procesorem i grafiką, zapewniając szybkie wczytywanie i mocne wrażenia w grach. Z funkcjami takimi jak efekty dotykowe, adaptacyjne przyciski „Trigger” i technologia dźwięku 3D, konsola zapewnia realistyczne doświadczenia w grach. PS5 Slim łączy mocne możliwości gier z eleganckim i kompaktowym designem. Dodatkowo, obecnie przy zakupie konsoli monitor INZONE M3 możesz kupić aż o połowę taniej. Aby skorzystać z promocji dodaj konsolę Sony PlayStation 5 D Chassis do koszyka, w polu „Masz kod promocyjny?” wpisz kod inzone-taniej, monitor INZONE M3 w promocyjnej cenie zostanie dodany automatycznie do Twojego koszyka. Promocja trwa do 31 stycznia 2024 roku lub wcześniejszego wyczerpania produktów. Jedna osoba może kupić tylko jedną sztukę produktu promocyjnego.

Premiera Xiaomi Redmi Note 13

Niedawno swoją premierę miały smartfony serii Xiaomi Redmi Note 13. Jeśli kusi Cię, któryś z nowych modeli, x-kom ma dla Ciebie ciekawą propozycję. Kup wybrany smartfon Xiaomi Redmi Note 13, zostaw opinię ze zdjęciem i zyskaj bon do x-komu o wartości 100 zł, 150 zł lub 200 zł. Oprócz tego możesz zyskać 300 zł cashbacku lub odkurzacz Xiaomi w prezencie. Odkryj najnowsze modele: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro oraz Redmi Note 13 5G w x-komie

Bony na laptopy dla nauczycieli

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Na stronie x-komu znajdziesz podział laptopów na różne kategorie, które pomogą Ci dokonać wyboru. Możesz postawić na sprzęt gamingowy, uniwersalny, laptop marki Apple lub sprzęt, do którego nie musisz nic dopłacać. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu

Wirtualny Asystent x-komu pomoże Ci w zakupach

x-kom słynie z dobrego doradztwa produktowego. Zarówno w salonach, jak i na infolinii eksperci nieustannie pomagają klientom rozwiązywać ich problemy i doradzają, jak dobrać odpowiedni sprzęt. Od jakiegoś czasu sklep udostępnił także możliwość konsultacji na WhatsApp, a także wprowadził x-komowego chatbota, który służy pomocą przez całą dobę. Do tych wszystkich możliwości niedawno dołączyła jeszcze jedna – Wirtualny Asystent. Dzięki niemu każdy błyskawicznie może znaleźć smartfon lub laptop idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Narzędzie zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji i udoskonalone z pomocą ekspertów x-komu. Jak to działa? Wejdź w zakładkę laptopy lub smartfony, przejdź przez kilka pytań zaznaczając swoje preferencje, a wirtualny doradca natychmiastowo przedstawi Ci 3 propozycje sprzętów.

Zgarnij do 300 zł zwrotu za zakupy w al.to

Sprawdź także promocję cashback na stronie al.to, gdzie Twoje zdanie ma wartość! Teraz, kupując wybrane produkty AGD, masz szansę zgarnąć nawet do 300 zł zwrotu. Proces jest prosty i wygodny: dokonaj zakupu, wystaw opinie o produkcie i odbierz swoje pieniądze. Co więcej, każdy zakupiony produkt możesz zamówić z darmową dostawą, co dodatkowo zwiększa Twoją wygodę zakupów. To niepowtarzalna okazja, aby nie tylko zaopatrzyć się w najwyższej jakości sprzęt AGD, ale również uzyskać atrakcyjny zwrot kosztów.

Źródło: x-kom