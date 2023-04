Nie będzie limitu liczby plików na Dysku Google. Gigant wycofuje kontrowersyjne zmiany

Każdy posiadacz konta Google ma do dyspozycji 15 GB pamięci na wirtualnym dysku bez opłat. Jeśli darmowy dysk jest zbyt mały, można go rozszerzyć za dopłatą do 100 GB, 200 GB, a nawet 2 TB. W planie Business Plus przestrzeń ta rośnie do 5 TB na użytkownika, a w Enterprise do "tyle, ile potrzebujesz". Mogłoby się wydawać, że wykupując daną przestrzeń na Dysku Google, można tam umieścić dokładnie tyle danych, ile aktualny plan pomieści.

Google bez uprzedzenia ustanowił nowy limit wynoszący 5 milionów przechowywanych plików na Dysku zarówno dla kont prywatnych, jak i biznesowych. Po fali krytyki gigant wycofuje kontrowersyjne zmiany.

"Usuń 2 miliony plików, aby nadal korzystać z Dysku Google". To była wiadomość, którą pewnego dnia otrzymał użytkownik Reddita, mający tylko częściowo zapełniony dysk 2 TB. Okazało się, że w lutym 2023 roku, bez większych zapowiedzi, Google wprowadził dodatkowy limit 5 mln przechowywanych plików. Limit dotyczył zarówno kont prywatnych, jak i biznesowych. Jak podaje serwis Ars Technica, Google odniósł się do całej sprawy i według firmy było to „zabezpieczenie mające zapobiec niewłaściwemu użyciu naszego systemu w sposób, który mógłby wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo systemu". Google dodał, że “ten limit nie wpływa na większość naszych użytkowników, którzy mogą korzystać z przestrzeni dyskowej Google”.

Jednak pod wpływem krytyki, Google wycofał się z tej decyzji. Na oficjalnym profilu Google Drive z Twittera dzisiaj pojawił się następujący wpis: "Niedawno wprowadziliśmy aktualizację systemu dotyczącą limitów elementów na Dysku, aby zachować stabilność i zoptymalizować wydajność. Chociaż wpłynęło to tylko na niewielką liczbę osób, wycofujemy tę zmianę, badając alternatywne podejścia, aby zapewnić wszystkim wspaniałe wrażenia." Ta zmiana nastąpiła po silnym sprzeciwie ze strony użytkowników, nie tylko z powodu samego ograniczenia, ale także z powodu braku jakiejkolwiek komunikacji związanej z jego wprowadzeniem. Teraz osoby, które płacą za przestrzeń na Dysku Google, będą mogły wykorzystać ją w pełni, niezależnie od tego, ile mają tam plików.

