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Next-genowy Xbox ma być hybrydą konsoli i PC z segmentu premium. Sugeruje to sama szefowa zespołu Xbox

Piotr Piwowarczyk | 22-10-2025 11:30 |

Next-genowy Xbox ma być hybrydą konsoli i PC z segmentu premium. Sugeruje to sama szefowa zespołu XboxWielu graczy odnosi wrażenie, że obecne konsole jeszcze nie pokazały swojego całego potencjału, jednak wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch lat będziemy świadkami debiutu urządzeń kolejnej generacji. Zwłaszcza że coraz chętniej głos w tej sprawie zabierają osoby odpowiedzialne za konsole. Szczególnie interesująco przedstawiają się doniesienia ws. następnego Xboksa. W tej sprawie wypowiedziała się właśnie sama szefowa zespołu Xbox.

Chyba możemy zapomnieć o przystępnym cenowo next-genowym Xboksie. Na ten moment konsola - o ile to określenie jeszcze będzie pasować - zapowiada się na produkt z segmentu premium.

Next-genowy Xbox ma być hybrydą konsoli i PC z segmentu premium. Sugeruje to sama szefowa zespołu Xbox [1]

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W najnowszym wywiadzie dla youtube'owego kanału Mashable CEO zespołu Xbox, Sarah Bond, rzuciła kilka sugestii na temat next-genowej konsoli Xbox. Zapytana o plotki, że nowa konsola będzie bardziej przypominać komputer do gier, Bond odpowiedziała: "Mogę powiedzieć, że masz rację, że konsola nowej generacji będzie bardzo ekskluzywnym, bardzo starannie wyselekcjonowanym doświadczeniem. [...] Możesz dostrzec pewne elementy naszej koncepcji w konsoli przenośnej (Xbox Ally X - przyp. red.), ale nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów".

Next-genowy Xbox ma być hybrydą konsoli i PC z segmentu premium. Sugeruje to sama szefowa zespołu Xbox [2]

Next-genowy Xbox ma kosztować dwa razy więcej niż PlayStation 6, ale w zamian obsłuży gry ze Steama czy GOG

Najnowsze komentarze szefowej Xboksa po raz kolejny pokrywają się z jej wcześniejszą obietnicą zapewnienia "Xboksa nieograniczonego do jednego sklepu ani jednego urządzenia" i priorytetowego traktowania systemu Windows. W czerwcu, podczas ogłaszania wieloletniego partnerstwa z AMD w zakresie portfolio urządzeń Xbox sama przyznała: "Ściśle współpracujemy z zespołem Windows, aby zapewnić, że Windows będzie platformą numer jeden do gier". Brzmi to wszystko dosyć ekscytująco, jednak chyba możemy zapomnieć, że kolejny Xbox będzie przystępny cenowo. Na ten moment konsola - o ile to określenie jeszcze będzie pasować - zapowiada się na produkt z segmentu premium.

Źródło: The Verge, Gameranx, Windows Central, Mashable
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