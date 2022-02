Netflix - premiery na 15 - 28 lutego 2022. Film Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022) i serial Wikingowie: Walhalla

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, to platforma przynosi sporo sprawdzonych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie. Dlatego też po raz kolejny sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w najbliższym czasie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier na nadchodzące dwa tygodnie.

Sprawdzamy co przyniesie druga połowa lutego na platformie Netflix. W repertuarze m.in. wyczekiwany serial o Wikingach, a także Teksańska masakra piłą mechaniczną 50 lat później.

AI Love You

Opis: Historia osadzona w przyszłości, w której budynek zasilany jest ludzkimi uczuciami i na skutek błędu w oprogramowaniu zakochuje się w prawdziwej dziewczynie.

Występują: Pimchanok Leuwisetpaiboon, Mario Maurer, Sahajak Boonthanakit

Światowa data premiery: 15 lutego 2022

W Netflix od: 15 lutego 2022

Tytuł oryginalny: AI Love You

Gatunek: Dramat, romans, sci-fi

Kraj produkcji: Tajlandia

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Jee-yuhs: Trylogia Kanye. Akt 1 (Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy)

Opis: Życie supergwiazdora przeplata się z życiem filmowca w mocnym, intymnym serialu dokumentalnym o karierze Kanyego Westa, który powstawał przez ponad 20 lat.

Występują: Jay-Z, Ye

Światowa data premiery: 16 lutego 2022

W Netflix od: 16 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Gatunek: Dokumentalny, muzyczny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,4

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Młody Wallander. Cień zabójcy: Sezon 2 (Young Wallander)

Opis: Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.

Występują: Adam Pålsson, Yasen Atour, Leanne Best

Światowa data premiery: 17 lutego 2022

W Netflix od: 17 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Young Wallander

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 6,8

Ocena na portalu Filmweb: 6,3

Pięść zemsty (Fistful of Vengeance)

Opis: Gdy obdarzony supermocami płatny zabójca Kai tropi mordercę w Bangkoku, jego misja zemsty przeradza się w walkę o ocalenie świata przed pradawnym zagrożeniem.

Występują: JuJu Chan Szeto, Lewis Tan, Iko Uwais

Światowa data premiery: 17 lutego 2022

W Netflix od: 17 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Fistful of Vengeance

Gatunek: Akcja, sztyki walki

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022) (The Texas Chainsaw Massacre)

Opis: Po 50 latach w ukryciu Leatherface powraca, aby terroryzować młodych idealistów, którzy przypadkiem zakłócają spokój jego starannie chronionego świata w teksańskim miasteczku.

Występują: Jessica Biel, Jonathan Tucker, Andrew Bryniarski

Światowa data premiery: 18 lutego 2022

W Netflix od: 18 lutego 2022

Tytuł oryginalny: The Texas Chainsaw Massacre

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Siły Kosmiczne: Sezon 2 (Space Force)

Opis: Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA - Sił Kosmicznych.

Występują: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz

Światowa data premiery: 18 lutego 2022

W Netflix od: 18 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Space Force

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb: 6,2

Ktoś z nas kłamie: Sezon 1 (One of Us Is Lying)

Opis: Mądrala, sportowiec, przestępca, wariat i księżniczka trafiają do aresztu. Jednak tylko czworo z nich wyjdzie żywych.

Występują: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada

Światowa data premiery: 7 października 2021

W Netflix od: 18 lutego 2022

Tytuł oryginalny: One of Us Is Lying

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Wikingowie: Walhalla: Sezon 1 (Vikings: Valhalla)

Opis: Nowa saga rozpoczyna się 100 lat po zakończeniu wydarzeń z poprzedniego serialu. To fabularyzowana opowieść o dziejach najsłynniejszych wikingów w historii.

Występują: Pollyanna McIntosh, Frida Gustavsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Światowa data premiery: 25 lutego 2022

W Netflix od: 25 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Vikings: Valhalla

Gatunek: Dramat historyczny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 15 - 28 lutego 2022:

15 lutego 2022 (poniedziałek):

Ridley Jones: Strażniczka muzeum: Sezon 3

AI Love You

Ridley Jones: Strażniczka muzeum: Sezon 3 AI Love You 16 lutego 2022 (wtorek):

Lato w Cielo Grande: Sezon 1

Jee-yuhs: Trylogia Kanye. Akt 1

Radiowa giełda: Sezon 2

Lato w Cielo Grande: Sezon 1 Jee-yuhs: Trylogia Kanye. Akt 1 Radiowa giełda: Sezon 2 17 lutego 2022 (środa):

Młody Wallander. Cień zabójcy: Sezon 2

Mo Gilligan: There’s Mo to Life

Erax

Strzał w serce

Odpuść nam nasze winy

Pięść zemsty

Z kamerą u Kardashianów: Sezony 9-10

Młody Wallander. Cień zabójcy: Sezon 2 Mo Gilligan: There’s Mo to Life Erax Strzał w serce Odpuść nam nasze winy Pięść zemsty Z kamerą u Kardashianów: Sezony 9-10 18 lutego 2022 (czwartek):

Teksańska masakra piłą mechaniczną

Filuś i Kubuś: Sezon 1

Siły Kosmiczne: Sezon 2

Ktoś z nas kłamie: Sezon 1

Inwazja kórlików: Misja na Marsa

Upadek: Sprawa Boeinga

Teksańska masakra piłą mechaniczną Filuś i Kubuś: Sezon 1 Siły Kosmiczne: Sezon 2 Ktoś z nas kłamie: Sezon 1 Inwazja kórlików: Misja na Marsa Upadek: Sprawa Boeinga 20 lutego 2022 (sobota):

Nie zabijaj mnie



Nie zabijaj mnie 22 lutego 2022 (poniedziałek):

Race: Bubba Wallace: Miniserial

Piosenka miłosna

Cat Burglar: Sezon 1

Race: Bubba Wallace: Miniserial Piosenka miłosna Cat Burglar: Sezon 1 23 lutego 2022 (wtorek):

UFO

UFO 25 lutego 2022 (czwartek):

Wikingowie: Walhalla: Sezon 1

Zjazd rodzinny u Madei

Bez wytchnienia

Znów mieć 15 lat: Sezon 1

Merlí. Sapere Aude: Sezon 1

Źródło: Netflix