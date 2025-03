Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 3 - 9 marca 2025. Wśród premier Tylko jedno spojrzenie, Medusa, Lampart i Plankton

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 3 - 9 marca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Medusa, Lampart, Plankton: Film, Formuła 1: Jazda o życie oraz polski miniserial - Tylko jedno spojrzenie.

Tylko jedno spojrzenie - Miniserial

Kiedy szokujące zdjęcie zostaje nagle ujawnione, Greta musi odkryć ukryte prawdy i wypełnić luki w pamięci, aby uratować swojego męża przed jego mrocznymi tajemnicami. W rolach głównych Cezary Łukaszewicz, znany z roli w filmie Chłopi oraz wieloletnia gwiazda polskiego kina kryminalnego i akcji Mirosław Zbrojewicz. Występują: Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz, Piotr Stramowski, Mirosław Zbrojewicz

Medusa - Sezon 1

Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w jej kolumbijskim rodzinnym imperium utrudnia jej odkrycie tożsamości napastnika. Czy Bárbara zdoła ujawnić sprawcę, podczas gdy jej rodzina toczy walkę o biznes? Występują: Juana Acosta, Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Carlos Torres

Lampart (The Leopard) - Miniserial

Lata 60. XIX wieku, w okresie zjednoczenia Włoch. Sycylijski książę Saliny, Don Fabrizio Corbera, stara się ratować rodzinne wpływy przed nadciągającą rewolucją. Zmuszony jest zawrzeć nowe sojusze, sprzeczne z jego przekonaniami. Ma do wyboru zapewnić przyszłość swojej rodziny przez małżeństwo siostrzeńca Tancredi'ego, co jednak złamałoby serce jego córki Concetty. Serial historyczny porusza motywy władzy, miłości i postępu, oparty na powieści Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Występują: Astrid Meloni, Francesco Colella, Mario Patanè, Marcus Marcelli

Formuła 1: Jazda o życie (Formula 1: Drive to Survive) - Sezon 7

Kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów żyją w ciągłym pośpiechu – zarówno na torze, jak i poza nim. Serial pokazuje kulisy rywalizacji w Formule 1, ukazując zażarte wyścigi i nie tylko walkę o pierwsze miejsce, ale i o pozycję w miliardowym biznesie. Twórcy filmów "Senna" i "Amy" odkrywają prawdziwe oblicze tego sportu. W niemal każdym odcinku jednym z narratorów jest utytułowany kierowca, Lewis Hamilton. Występują: Will Buxton, Lewis Hamilton, Jack Nicholls, Daniel Ricciardo

Plankton: Film (Plankton: The Movie)

W tym filmie animowanym z uniwersum "SpongeBob Kanciastoporty" Plankton i jego komputerowa żona, Karen, przeżywają kryzys. Karen postanawia przejąć kontrolę nad światem, co wywraca życie Planktona do góry nogami. Aby powstrzymać żonę, Plankton łączy siły z SpongeBobem i jego przyjaciółkami – Pearl, Sandy oraz panią Puff. Występują: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Mary Jo Catlett

Źródło: Netflix